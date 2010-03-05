برخورد با مبلغین غرب دردانشگاهها/ اخراج بی تعارف اساتید ناهمسو با نظام

به گزارش خبرنگار مهر، کامران دانشجو غروب پنجشنبه در جمع روسای دانشگاه های دولتی، آزاد، غیرانتفاعی، پیام نور، علمی کاربردی و موسسات وابسته شمال کشور در دانشگاه علم و صنعت بهشهر گفت: قاطبه دانشگاهیان کشور با مسیر انقلاب همسو هستند و هر کسی نتواند در مسیر نظام حرکت کند بدون تعارف باید از جمع برود.

وزیر علوم افزود: شفاف و واضح می گویم افرادی مورد نیاز ما در دانشگاه ها هستند که التزام عملی به اسلام و ولایت فقیه داشته باشند. دانشگاه های کشور به اساتیدی نیاز دارند که با جان و دل دانشجویان خود را دوست داشته باشند و این اساتید باید در دانشگاه کادر سازی کنند تا جمهوری اسلامی ایران پابرجا و پیروز بماند.

وی درباره اظهار نظرهایی که تحت عنوان روند کاهشی توان اساتید دانشگاههای کشور یاد می شود، افزود: به میزان مورد نیاز افراد دلسوز در کشور داریم که بخواهیم افراد غیرهمسو با نظام را از بدنه خارج کنیم و از این اقدام خود شرمنده نخواهیم بود.

دانشجو خاطرنشان کرد: در دانشگاههای کشور به مدرسینی نیاز داریم که دانشجویان را به عنوان پیاده نظام حزب خود ندانسته و در مسیر ولایت و دین حرکت دهند.

وی با بیان اینکه "روسای دانشگاهها حق ندارند کسی را در دانشگاه ها جذب کنند که در مسیر التزام عملی به ولایت فقیه و قانون اساسی حرکت نمی کند" افزود: وزارت علوم هیچ مماشاتی با حزب و گروهی در این زمینه نخواهد داشت و با مبلغین فرهنگ غربی و سلطنت طلبانه در دانشگاه ها برخورد می کند.

وزیر علوم بر ضرورت افزایش فعالیتهای فرهنگی در دانشگاهها تاکید کرد و گفت: باید برای تقویت باورهای فرهنگی دانشجویان برنامه ریزی شود و نگاه به فعالیت فرهنگی در دانشگاه ها تقویت شود.

کامران دانشجو با بیان اینکه فرهیختگی به معنای احترام به قانون و مقدسات است، گفت: فرهیختگی به نوع برخوردهای پس از انتخابات نیست بلکه فرهیختگی به معنای احترام به قانون و مقدسات است. متاسفانه عده ای پس از انتخابات به دنبال تضعیف ولایت پذیری جوانان در جامعه رفته بودند و می خواستند ولایت پذیری ملت ایران را زیر سئوال ببرند.

وی با بیان اینکه وزارت علوم به فرد یا تشکل دانشجویی اجازه انتشار اخبار برخلاف نظام و ارزشهای انقلاب در دانشگاهها را نمی دهد، تصریح کرد: نه تنها اعتباری برای این نشریات در نظر نمی گیریم بلکه اگر متوجه حمایتهای مالی بیرونی به این نوع نشریات در دانشگاه ها شویم برخورد جدی و قانونی خواهیم کرد.

وی خاطرنشان کرد: تعداد انگشت شماری که علیه نظام و مقدسات اسلام شعار می دهند به عدد انگشتان دست هم نخواهند رسید که با این افراد برخورد قاطعی خواهیم کرد.

دانشجو همچنین با اذعان به اینکه قائل به اجرای کاپیتولاسیون در داخل دانشگاه ها نیستیم، گفت: در درون دانشگاه ها بر اساس مقررات عمل می کنیم و این به معنای مدیریت پدرانه کردن با دانشجویان است تا مدیریت جناحی بر دانشجویان غلبه نکند.