اقدامات ایران برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم

به گزارش خبرگزاری مهر، اقدامات جمهوری اسلامی ایران در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در دیدار هیئتی از مسئولان اقتصادی، بیمه ای و بانکی کشور با اعضای دبیرخانه گروه کاری اقدامات مالی(FATF ) در مقر آن دبیرخانه در پاریس تشریح شد.

هیئت اعزامی جمهوری اسلامی ایران، به ریاست دکتر ابوالحسنی معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و دبیر شورایعالی مبازره با پولشویی، با ریک مک دانل (RICk MCDANELL) معاون اجرایی و دو تن از اعضای دبیرخانه FATF در محل دبیرخانه این نهاد، واقع در سازمان همکاری های اقتصادی ملل متحد در پاریس گفتگو کردند.

رحیم مصدق معاون نظارت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و عضو هیئت مذاکره کننده ایرانی با مسئولان دبیرخانه

(گروه کاری اقدامات مالی برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم FATF Financial Action Task Force) ( دراین زمینه گفت: این مذاکرات پس از افتتاح رسمی دبیرخانه اجرایی و واحد اطلاعات مالی شورایعالی مبارزه با پولشویی در تهران و در آستانه برگزاری جلسه FATF در اواخر بهمن امسال انجام شد.

در این گفتگوها هیئت ایرانی، اقدامات انجام شده در ایران در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را تشریح و اعلام کرد: جمهوری اسلامی ایران قانون مبارزه با پولشویی را در سال 1386 و آئین نامه اجرایی آن را در سال 1388 تصویب کرد.

جمهوری اسلامی ایران همچنین همایش مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را در سال 1388 با حضور همه

سازمانهای ذی ربط برگزار کرد و طی آن گزارش این سازمانها در زمینه مبارزه با پولشویی ارائه و پیش نویس اولیه لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم، جهت ارائه به دولت و طی مراحل قانونی تهیه شد.

دبیرخانه اجرایی و واحد اطلاعات مالی شورایعالی مبارزه با پولشویی در هجدهم بهمن امسال (هفتم فوریه 2010 ) با حضور نمایندگان دفتر همکاری های اقتصادی سازمان ملل و سفیران و نمایندگی های خارجی مقیم ایران گشایش یافته و در پی آموزش کارکنان و توزیع فرم هایی بین همه نهادهای اقتصادی که می توانند در امر مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم همکاری کنند، گزارشهای دریافتی در خصوص موارد احتمالی پولشویی بررسی و در مورد آنها اقدامات لازم صورت گرفته است.

عضو مذاکره کننده جمهوری اسلامی ایران با دبیر خانه FATF استفاده از تجربیات بین المللی در زمینه مبارزه با پولشویی و ارائه گزارشهای لازم به مراجع ذی ربط را با اهمیت خواند.

یادآور می شود که FATF به عنوان یک نهاد بین دولتی برای توسعه و تشویق سیاستهای مالی و بین‌المللی کشورها در امر مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، 21 سال پیش (در سال 1989) ایجاد و دبیرخانه آن در ساختمان سازمان همکاری های اقتصادی ملل متحد در پاریس مستقر است.