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۱۶ اسفند ۱۳۸۸، ۱۰:۰۳

در سفری یک روزه ؛

احمدی نژاد فردا به افغانستان می رود/ مسائل افغانستان در دستور

احمدی نژاد فردا به افغانستان می رود/ مسائل افغانستان در دستور

رئیس جمهوری اسلامی ایران فردا دوشنبه به منظور دیدار با رئیس جمهور افغانستان عازم کابل خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهور به دعوت حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان قرار است عازم کابل شود.

این سفر با هدف تعمیق مناسبات ایران و افغانستان به عنوان دو کشور همسایه و نیز گسترش همکاری های دوجانبه انجام خواهد شد.

سفر رئیس جمهور به افغانستان نخستین دیدار احمدی نژاد به عنوان رئیس دولت دهم ایران و نیز حامد کرزای به عنوان رئیس جمهور دولت جدید افغانستان بشمار می رود.

احمدی نژاد و کرزای همچنین راهکار های حل مشکلات افغانستان را نیز بررسی خواهند کرد.

سفر رئیس جمهور  به افغانستان یک روزه خواهد بود.
 

کد مطلب 1046806

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