۱۸ اسفند ۱۳۸۸، ۱۳:۵۵

در گفتگو با مهر عنوان شد:

اهدا 61 برگ سند تاریخی به سازمان اسناد ملی غرب کشور

همدان - خبرگزاری مهر: مدیر سازمان اسناد و کتابخانه ملی غرب کشور از اهدای 61 برگ سند تاریخی متعلق به سال های 1232 تا 1350 هجری قمری به سازمان اسناد و کتابخانه ملی غرب کشور خبر داد.

سید قاسم بلوری در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان اظهار داشت: این تعداد برگ سند تاریخی اهدا شده شامل مصالحه نامه، عقدنامه و نامه های شخصی است.

بلوری افزود: یک جلد کتاب خطی با موضوع دعاها و فضائل آن و سوره های قرآنی، دو جلد کتاب تفسیر صفی علیشاه مربوط به سال 1317 هجری شمسی، دو جلد کتاب دعا با حاشیه های تزئینی زیبا، یک برگ سند دست نویس با عنوان دعای کمیل به شکل نواری متعلق به سال 1291 هجری قمری و یک جلد آلبوم عکس شامل 320 برگ عکس علمای جهان تشیع به این سازمان اهدا شد.

وی با بیان اینکه اسناد ملی به عنوان یک گنجینه گرانبها و سرمایه ملی پل ارتباطی بین نسل گذشته و آینده هر کشور به شمار می رود که باید به بهترین نحو از آن حفاظت کرد، بیان داشت: مهدی شریفی، حسین شریفی و دکتر انصاری اهدا کنندگان این تعداد سند و عکس تاریخی به سازمان اسناد و کتابخانه ملی غرب کشور هستند.

بلوری مرمت و اسد زدایی از سندهای تاریخی اهدا شده را مورد اشاره قرار داد و گفت: برای تشویق کردن مردم به اهدا سندهای تاریخی برای حفاظت صحیح از آنها سالانه نمایشگاههایی در سطح منطقه غرب کشور برگزار می شود.

