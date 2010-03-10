پرواز یاسوج - کیش راه اندازی شد

عبدالحسین نافیان در گفتگو با خبرنگار مهر در یاسوج، افزود: با پیگیری های به عمل آمده توسط استاندار استان، پرواز یاسوج - کیش و بالعکس به پروازهای فرودگاه یاسوج اضافه شد.

وی بیان کرد: سه شنبه و جمعه هر هفته این پرواز از تهران – یاسوج – کیش و بالعکس، کیش – یاسوج – تهران انجام می شود .

نافیان یادآور شد: اقدامات لازم جهت راه اندازی پرواز یاسوج به مشهد نیز در دست پیگیری است و به زودی این پرواز انجام خواهد شد .

هم اکنون فرودگاه یاسوج در روز یک پرواز از تهران به یاسوج و بالعکس دارد.

پیش از این در خرداد ماه گذشته پرواز یاسوج به کیش با حضور برخی مدیران استان راه اندازی شد اما هواپیمای پرواز کرده، به یاسوج برنگشت تا مسافران آن پرواز مجبور شوند از فرودگاه شیراز به یاسوج برگردند.