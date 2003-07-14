كاهش شديد محبوبيت بوش در آمريكا

به گزارش خبرگزاري مهر،اين روزنامه نوشت: از زمان بروز جنگ درعراق واستيلاي نيروهاي آمريكايي بر اين كشور، محبوبيت"جورج بوش" رييس جمهوري آمريكا درميان افكارعمومي مردم اين كشور20 درصد كاهش يافته است.

روزنامه نيوزويك اعلام كرد: در نظرسنجي كه در تاريخ 29 و30 مي(8 و9ارديبهشت)به عمل آمد نشان مي دهد كه حمايت افكارعمومي از دولت بوش از61 درصد به 55 درصد كاهش يافته و اين نشانگر كاهش حمايتهاي مردمي از بوش است.

به نوشته نيوزويك، محبوبيت بوش از74 درصد در نظرسنجي روزهاي 10 و 11 آوريل به 61 درصد در نظر سنجي ماه مي كاهش يافت. در تازه ترين نظري سنجي كه در روزهاي 10 و 11 ژوييه انجام شد اين محبوبيت به 53 درصد كاهش يافت.

اين روزنامه افزود: 53 درصد از افراد در اين نظرسنجي اعلام كردند، دولت بوش عمدا افكارعمومي را درباره حمله به عراق به دليل مجهز بودن اين كشور به سلاح كشتار جمعي فريب داده است تا حمايت مردم آمريكا را براي جنگ كسب كند، 38 درصد آنان هم معتقدند كه دولت بوش افكارعمومي را نه تنها فريب داده بلكه آنان را گمراه كرده است.

از ميان افراد كه در اين نظرسنجي شركت داشتند، 50 درصد معتقدند كه موضوعات اقتصاد و كار اهميت بيشتري از مبارزه با تروريسم وامنيت داخلي دارد. اما 22 درصد معتقدند كه مساله تروريسم و امنيت داخلي آمريكا حائزاهميت فراوان است.