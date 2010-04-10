سران کاخ سفید آزادی و حقوق انسانی را در عراق سر بریدند

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه الخلیج چاپ امارات امروز در سرمقاله خود به موضوع کشتار 12 شهروند عراقی توسط آپاچی آمریکایی پرداخت.

دراین مقاله که با عنوان" چه کسی حق اینان را می گیرد؟" آمده است: بعد ازسه سال کشتار آپاچی آمریکایی که طی آن 12 شهروند بیگناه عراقی از جمله عکاس خبرگزاری رویترز در یکی از خیابان های بغداد کشته شدند، فاش شد.

این حادثه به معنی آن است که دهها جنایت مشابه به آن در عراق درحال وقوع است که آشکار نشده و تنها از برخی از این جنایت ها پرده برداشته شده است آن هم به صورت تصادفی مانند جنایت های زندان " ابوغریب".

جنایت های وحشیانه ای که از سوی آمریکایی ها در عراق و افغانستان در حال وقوع است همانند همان جنایت هایی که اشغالگران صهیونیستی در سرزمین فلسطین درحال ارتکاب آن هستند.

جنایت "آپاچی آمریکایی" که سران کاخ سفید هرگونه تحقیقی را درباره آن رد می کنند، بیانگر آن است که بین شعارهایی که آمریکا درباره دموکراسی و آزادی و حقوق بشر سر می دهند و عمل آنان که به حقوق انسانها تجاوز می کنند و آزادی و دموکراسی را قربانی می کنند، زمین تا آسمان فاصله است.

روزنامه عرب زبان الخلیج درادامه این سوال را از زبان پدر عکاس خبرگزاری رویترز مطرح می کند که اگر این حادثه درآمریکا اتفاق می افتاد و طی آن حیوانی به این شکل کشته می شد، آمریکایی ها چه عکس العملی نشان می دادند.

به این ترتیب جنایت ها یکی پس از دیگری در عراق در حال وقوع است اما آمریکا می گوید کسی که مرده دیگر مرده است و این حق نظامیان آمریکایی است که دست به چنین جنایت هایی بزنند چرا که آنان فراتر از هرگونه بازجویی هستند.

الخلیج می افزاید: این منطق آمریکا همه ارزش ها و قوانین انسانی که انسان خود آنها را وضع کرده است خوار و خفیف می سازد و حقوق انسان را از اساس نقض می کند.

این روزنامه عرب زبان در پایان این سوال رامطرح می کند که چه کسی حق این قربانیان را می گیرد؟