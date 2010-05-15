حجت الاسلام سید قربان موسوی، در گفتگو با خبرنگار مهر در قم با اشاره به مطلب فوق بیان داشت: متقاضیان این دوره مىتوانند تا پایان اردیبهشتماه سال جارى، نسبت به ثبتنام در این دوره اقدام کنند.
وى افزود: اتمام سطح 4 با معدل حداقل 16، داشتن حداکثر سن 45 سال و داشتن حداقل دو سال سابقه تدریس، از جمله شرایط پذیرش در این دوره مىباشد.
موسوی همچنین با بیان این که در سال تحصیلى آینده، چهارمین دوره تربیت مدرس در مجتمع آموزش عالى فقه در قم برگزار میگردد، اظهار داشت: طول این دوره، یک سال مىباشد که پذیرفتهشدگان مىبایست در دو نیمسال تحصیلى، 30 واحد درسى را بگذرانند که از این تعداد، 24 واحد تخصصى و 6 واحد کاربردى مىباشد.
وی در ادامه با اشاره به اینکه داشتن مدرک کارشناسى ارشد یا سطح 3 و نیز داشتن معدل 16، از جمله شروط اصلى ثبتنام در این دوره مىباشد، اضافه کرد: کلیه طلاب غیر ایرانى که در این دوره پذیرش مىشوند، متعهد مىگردند که پس از پایان دوره، براى تبلیغ و تدریس به کشورهاى خود بازگردند، مگر آنکه زمینه مراجعت آنها به کشورهایشان ازسوى جامعه المصطفى العالمیه فراهم نشود.
معاون آموزش مجتمع آموزش عالى فقه، در بخش دیگرى از سخنان خود گفت: یکى از برنامههاى مهم ما در سال جارى، برگزارى دوره فقه تربیت در مقاطع کارشناسى ارشد و دکترى است که از مهرماه سال جارى برگزار مىشود.
وى در خاتمه برگزارى المپیاد علمى براى طلاب غیر ایرانى با 16 ملیت، اهتمام جدى به اصلاح و ترمیم برنامههاى آموزشى، برگزارى دورههاى آموزشى، شرکت در نمایشگاههاى مختلف و برپایى نشستهاى علمى و پژوهشى را از مهمترین فعالیتهاى مجتمع آموزش عالى فقه در سال گذشته در عرصه آموزش عنوان کرد.
قم - خبرگزاری مهر: معاون آموزش مجتمع آموزش عالى فقه از برگزاری دومین دوره فوق تخصصی فقه و اصول در مجتمع آموزش عالی فقه قم خبر داد.
