به گزارش خبرنگار مهر در قم، دبیر جشنواره طلاب و مبلغین جوان صبح شنبه در جمع خبرنگاران گفت: این کارگروهها عبارت است از کارگروه پژوهش، کارگروه آموزش، کارگروه تبلیغ و امور فرهنگی و کارگروه مدیریت.
حجت الاسلام عباس ابراهیمی افزود: در کارگروه پژوهش دو کارشناس از معاونت پژوهش حوزه علمیه قم و مرکز مدیریت حوزههای علمیه خواهران حضور خواهند داشت.
وی ادامه داد: در کارگروه آموزش نیز کارشناسانی به نمایندگی از معاونت آموزش حوزه علمیه قم و مرکز مدیریت حوزههای علمیه خواهران عضویت دارند.
دبیر جشنواره طلاب و مبلغین جوان خاطرنشان کرد: در کارگروه تبلیغ و امور فرهنگی از طرف معاون تبلیغ، معاونت تهذیب و امور فرهنگی حوزه علمیه قم و معاونت پژوهش مرکز مدیریت حوزههای علمیه خواهران در مجموع سه کارشناس معرفی خواهند شد.
ابراهیمی ادامه داد: در چهارمین کارگروه یعنی کارگروه مدیریت هم یک کارشناس از طرف معاونت امور حوزههای علمیه، یک کارشناس از طرف معاونت پژوهش حوزههای علمیه خواهران و یک کارشناس به نمایندگی از معاونت امور طلاب و دانش آموختگان به داوری آثار خواهند پرداخت.
وی یادآور شد: در تمام کارگروهها، دبیر جشنواره و یک کارشناس به نمایندگی از دفتر امور نخبگان حوزه حضور خواهند داشت.
دبیر جشنواره ملی طلاب و مبلغین جوان در بیان روند فعالیت کارگروهها گفت: پس از تعیین طلاب برتر در کارگروهها، پرونده هر یک از آنان به دفتر امور نخبگان ارسال میشود و این دفتر به منظور احراز شرایط عمومی طلاب، مراتب را از معاونت آمار و بررسی استعلام خواهد کرد.
ابراهیمی افزود: پس از اعلام نظر معاون آمار و بررسی، نتیجه کارشناسی کارگروهها توسط هیئتی متشکل از معاون پژوهش حوزه علمیه قم، معاون پژوهش حوزههای علمیه خواهران، مشاور معاون پژوهش در امور نخبگان، رؤسای کارگروههای تخصصی و دبیر جشنواره بررسی خواهد شد.
قم - خبرگزاری مهر: با تشکیل کارگروههای تخصصی، ترکیب هیئت داوران جشنواره طلاب و مبلغین جوان مشخص شد.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، دبیر جشنواره طلاب و مبلغین جوان صبح شنبه در جمع خبرنگاران گفت: این کارگروهها عبارت است از کارگروه پژوهش، کارگروه آموزش، کارگروه تبلیغ و امور فرهنگی و کارگروه مدیریت.
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