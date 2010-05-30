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۹ خرداد ۱۳۸۹، ۱۴:۰۲

خلیلیان اعلام کرد:

کاهش واردات محصولات کشاورزی / نیازی به واردات گندم نیست

کاهش واردات محصولات کشاورزی / نیازی به واردات گندم نیست

وزیرجهاد کشاورزی با تاکید براینکه امسال نیازی به واردات کشور به کشور نیست، گفت: سطح تعرفه‌ها در بودجه سالجاری به گونه‌ای تعیین شده که منجر به کاهش واردات محصولات کشاورزی می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، صادق خلیلیان در حاشیه دیدار با وزیرکشاورزی گرجستان در جمع خبرنگاران گفت: به منظور جلوگیری از واردات بی رویه محصولات کشاورزی طی مذاکراتی با مجلس هم اکنون سطح تعرفه ها در قانون بودجه سالجاری به گونه ای است که کاهش واردات را محقق می کند.

وی بیان کرد: در6 ماهه دوم سال گذشته همزمان با آغاز کار دولت دهم  روند واردات در بخش کشاورزی کند شد و در مجموع واردات مثبت 6 ماهه اول سال به واردات منفی نسبت به مدت مشابه خود در6 ماهه دوم تبدیل شد، ضمن اینکه صادرات محصولات کشاورزی نسبت به مدت مشابه سال قبل مثبت شد در حالی که روند آن در6 ماهه اول منفی بود و این امر حاکی از اراده دولت برای کاهش واردات است.

تولیدکنندگان کشاورزی خود را بیمه کنند

وزیرجهاد کشاورزی با بیان اینکه در سال گذشته 570 میلیارد تومان به منظور توسعه بیمه کشاورزی اختصاص یافته است، افزود: به منظورتامین خسارات وارده به تولیدکنندگان بخش کشاورزی سیاست دولت توسعه بیمه کشاورزی است و کلیه تولیدکنندگان مرتبط  با بخش کشاورزی باید خود را بیمه کنند.

وی با تاکید بر توسعه بیمه کشاورزی تصریح کرد: در سال 86 سرمازدگی بخشی از باغات را نابود کرد که خسارات آن از محل بودجه حوادث غیرمترقبه تامین شد و مبالغ آن از طریق وزارت کشور و استانداریها به کشاورزان خسارت دیده در همان سال پرداخت شده است.

خلیلیان خاطرنشان کرد: در برخی محصولات کشاورزی تا 80 درصد سهم بیمه از سوی دولت تقبل می شود و با استفاده از نظام بیمه ای خسارتها پرداخت می شود و این امر به نفع کشاورز و تولیدکنندگان است.

افزایش تولید برنج

وی اعلام کرد: با توجه به اقدامات وزارت جهاد کشاورزی برای افزایش تولیدات کشاورزی، پیش بینی می شود تولید برنج در سال زراعی جاری افزایش یابد، ضمن اینکه هم اکنون زمینه های لازم برای توسعه کشت برنج به انجام رسیده است.

وزیرجهاد کشاورزی اظهارداشت: با توجه به اقدامات دولت برای تامین نهاده ها، تولید گندم امسال نیز بیش از حد نیازاست و به هیچ عنوان نیازی به واردات وجود نخواهد داشت.

وی با تاکید بر تامین نیازهای آبی بخش کشاورزی از طریق انجام اقدامات لازم، خاطرنشان کرد: به کشاورزان توصیه می شود برای افزایش بهره وری آب در بخش کشاورزی صرفه جویی کنند.

کد مطلب 1092223

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