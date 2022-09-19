به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت بازرگانی دولتی ایران، این کشتی اقیانوس‌پیما با محموله‌ای به وزن ۱۰۰ هزار تن گندم در نیمه شهریور ماهوارد آب‌های سرزمینی ایران شده و در بندر امام (ره) استان خوزستان پهلوگیری کرده بود.

بر اساس این گزارش، محموله‌های تخلیه شده این کشتی در قالب حمل‌ونقل یک‌سره و بر اساس برنامه حمل‌ونقل شرکت بازرگانی دولتی ایران به اقصی نقاط کشور ارسال شد و با انجام این عملیات بندری، ۱۰۰ هزار تن گندم به ذخایر راهبردی این محصول در کشور افزوده شد.

گفتنی است، برای تأمین گندم مورد نیاز کشور، امسال بیش از یک میلیون و ۷۰۰ هزار تن گندم از طریق این بندر وارد کشور شده که نسبت به سال گذشته از رشدی بالغ بر ۱۱۳ درصد برخوردار بوده است.