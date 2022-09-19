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۲۸ شهریور ۱۴۰۱، ۱۴:۰۹

انبارها و سیلوهای کشور مملو از گندم‌های داخلی و خارجی است؛

۱۰۰ هزار تن گندمِ «تایتانیکِ» کشتی‌های باری در جنوب تخلیه شد

۱۰۰ هزار تن گندمِ «تایتانیکِ» کشتی‌های باری در جنوب تخلیه شد

براساس اعلام شرکت بازرگانی دولتی، ۱۰۰ هزار تن گندمِ «تایتانیکِ» کشتی‌های باری در جنوب کشور تخلیه شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت بازرگانی دولتی ایران، این کشتی اقیانوس‌پیما با محموله‌ای به وزن ۱۰۰ هزار تن گندم در نیمه شهریور ماهوارد آب‌های سرزمینی ایران شده و در بندر امام (ره) استان خوزستان پهلوگیری کرده بود.

بر اساس این گزارش، محموله‌های تخلیه شده این کشتی در قالب حمل‌ونقل یک‌سره و بر اساس برنامه حمل‌ونقل شرکت بازرگانی دولتی ایران به اقصی نقاط کشور ارسال شد و با انجام این عملیات بندری، ۱۰۰ هزار تن گندم به ذخایر راهبردی این محصول در کشور افزوده شد.

گفتنی است، برای تأمین گندم مورد نیاز کشور، امسال بیش از یک میلیون و ۷۰۰ هزار تن گندم از طریق این بندر وارد کشور شده که نسبت به سال گذشته از رشدی بالغ بر ۱۱۳ درصد برخوردار بوده است.

کد مطلب 5593083

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    نظرات

    • IR ۲۰:۱۵ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۷
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      نانوایان ،مولفه های دیگرراهم جهت بهبودنان ،این قوت غالب مردم، بیازمائیم خلاصه علاج واقعه قبل ازوقوع بایدکرد،، ادامه همین وضع موجب فرارکارگران ماهرازنانوایی،،،کاهش روزبروزکیفیت نان،،،افزایش هدررفت ودورریز وقاچاق اردونارضایتی مردم وبیچارگی نانوایان زحمتکش خواهدشداگربهترین راه حل یعنی یکسان سازی وازاد

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