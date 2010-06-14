رجب؛ ماه رحمت، خردورزی و خودسازی

همه روزها و ایام به خداوند تعلق داشته و ارج و قرب دارند، اما برخی زمانها به دلایلی شرافت بیشتری دارند ، رجب، شعبان و رمضان سه ماه برجسته در ایام سال هستند که ویژگیهای مخصوص داشته، آداب و همچنین برکات خاصی دارند .

بی تردید هر انسانی که می خواهد به پالایش درونی پرداخته و مراحل خودسازی و تکامل را به شایستگی طی کند باید چنین فرصتهایی را به خوبی شناخته و استفاده درست و شایسته ای از آنها داشته باشد تا بعد از گذشت زمان، دچار افسوس و پشیمانی نشود.

ماه رجب از جمله فرصتهایی است که باران رحمت الهی جاری است و تشنگان زلال حق و معرفت به خوبی می توانند از آن سیراب شوند، مشروط به آنکه زمان شناس بوده و با آگاهی و هوشیاری کامل در راستای کسب برکات گام برداریم .

حضرت محمد(ص) مى فرماید: رجب، "شهرالله الأصم" است و بدان سبب آن را "اصم" نامیدند که هیچ ماهى به پایه عظمت آن نمى رسد... بدانید که رجب ماه خدا، شعبان ماه من و رمضان ماه امت من است، پس هرکس یک روز از رجب را روزه بدارد، مستحق رضوان الهى گردد و روزه اش غضب الهى را خاموش کند و خداوند درى از درهاى جهنم را بر او ببندد. اگر کسى به اندازه تمام زمین طلا انفاق کند، برتر از روزه یک روز آن نخواهد بود... هرگاه شب شود، دعایش مستجاب خواهد بود .

در همین زمینه امام کاظم(ع) مى فرماید: رجب، نام نهرى در بهشت است که از شیر سفیدتر و از عسل شیرین تر است بنابراین هرکس یک روز از ماه رجب را روزه بدارد، خداوند از آن نهر به او خواهد نوشاند.

همچنین آن حضرت در روایت دیگرى مى فرماید: رجب، ماه عظیمى است که خداوند، اعمال نیک را در آن چند برابر مى فرماید و گناهان را در آن محو مى کند. پس هرکس یک روز از ماه رجب را روزه بگیرد، به اندازه مسیر یک سال از جهنم دور و هرکس سه روز از آن ماه را روزه بدارد، بهشت بر او واجب مى شود.

رجب فرصتی برای خداشناسی و خودسازی است و در فضیلت آن همین بس که در صحرای محشر و در میان همه دل نگرانیها، آوایی طنین انداز می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود که " این الرجبیون" کجایند کسانی که ماه رجب را محترم شمرده و اعمالی از آن ماه را انجام داده اند؟ و بدین ترتیب آن افراد از دیگران جدا شده و به رضوان الهی داخل می شوند.



پیامبر گرامى اسلام در بیان عظمت و اهمیت ماه رجب مى فرماید: خداى متعال، در آسمان هفتم، فرشته اى به نام "داعى" قرار داده است. هرگاه ماه رجب فرا رسد، آن فرشته دعوت کننده، هرشب تا به صبح گوید "خوشا به حال کسانى که به ذکر الهى مشغولند، خوشا به حال کسانى که با میل و رغبت تمام، رو به سوى درگاه خدا آورند".

یکى از کارهاى مهم و شایسته در ماه رجب کمک به مستمندان است. امام صادق(ع) از پدران گرامیش از امام على(ع) نقل مى کند که آن حضرت فرمود: ... هرکس به خاطر خدا در ماه رجب صدقه بدهد، خداوند وى را آنچنان اکرام فرماید که نه چشمى دیده و نه گوشى شنیده و نه بر قلب انسانى خطور کرده باشد.

وقایع تاریخی، مبارک و محترمی در ماه رجب رخ داده اند ، سیزدهم رجب ولادت حضرت علی(ع) و 27 رجب نیز مبعث حضرت محمد(ص) است .

"زیارت رجبیه " در این ماه جایگاه بسیار ارزشمندی دارد و مطالعه آن همه ما را به این نکته جلب می کند که انسان باید به خدا توجه کرده و با دعاهای خاصی زمینه تقرب به خدا را فراهم آورد .

روزهای اعتکاف از ایام پربرکت ماه رجب است که همزمان با ولادت حضرت علی(ع) شروع شده و تا سه روز ادامه دارد. این ایام که سه روزه است به روزه داری و دعا در مساجد می گذرد. اعتکافی که انسان را برای چند روز از تمام مشغولیتهای زندگی مادی دور کرده و آن را معطوف به خداوند می کند .

رجب، ماه دعا و نیایش، خودسازی، ماه نماز و استغفار و آمرزش، ماه زیارت و دیدار اولیای الهی، ماه تهذیب اخلاق و رفتار، ماه پاکی جسم و جان، ماه ذکر توحید و تسبیح و تحمید، ماه بیعت و صلوات بر پیامبر و خاندان پاک او، ماه اعتکاف، ماه روزه داری و احسان و نیکوکاری و ماه شب زنده داری است .