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۳۰ خرداد ۱۳۸۹، ۱۱:۴۲

هشت میلیارد ریال برای مجتمع فرهنگی حوزه هنری لرستان هزینه شد

هشت میلیارد ریال برای مجتمع فرهنگی حوزه هنری لرستان هزینه شد

خرم آباد - خبرگزاری مهر: رئیس حوزه هنری استان لرستان گفت: برای انجام عملیات احداث ساختمان جدید این مرکز هشت میلیارد ریال هزینه شده است.

شیرزاد نعمتی‌نیا در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد اظهار داشت: این ساختمان با زیربنای دو هزار متر مربع در خیابان خیرآباد خرم‌آباد و با یک سالن به ظرفیت 300 نفر احداث شده است.

وی بیان کرد: در حال حاضر عملیات اجرایی احداث این مجتمع بیش از 90 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

رئیس حوزه هنری استان لرستان خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه در خیابان یاد شده و اطراف آن مجتمع فرهنگی و هنری وجود ندارد، بنابراین ساختمان جدید حوزه هنری تبلیغات اسلامی مرکز لرستان در این محل ایجاد شد.

نعمتی نیا یادآور شد: در حال حاضر مرکز لرستان با بیش از 400 هزار نفر جمعیت تنها یک مجتمع فرهنگی هنری دارد.

کد مطلب 1103432

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