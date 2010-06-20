هشت میلیارد ریال برای مجتمع فرهنگی حوزه هنری لرستان هزینه شد

شیرزاد نعمتی‌نیا در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد اظهار داشت: این ساختمان با زیربنای دو هزار متر مربع در خیابان خیرآباد خرم‌آباد و با یک سالن به ظرفیت 300 نفر احداث شده است.

وی بیان کرد: در حال حاضر عملیات اجرایی احداث این مجتمع بیش از 90 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

رئیس حوزه هنری استان لرستان خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه در خیابان یاد شده و اطراف آن مجتمع فرهنگی و هنری وجود ندارد، بنابراین ساختمان جدید حوزه هنری تبلیغات اسلامی مرکز لرستان در این محل ایجاد شد.

نعمتی نیا یادآور شد: در حال حاضر مرکز لرستان با بیش از 400 هزار نفر جمعیت تنها یک مجتمع فرهنگی هنری دارد.