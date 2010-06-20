اعلام آمادگی سازمان استاندارد برای اجرای طرح ارتقای کیفیت تولیدات داخلی

نظام الدین برزگری در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: کارهای خوبی در زمینه خودروسازی کشور انجام شده ولی کافی نیست و باید بهبود یابد.

وی ضمن اعلام آمادگی سازمان استاندارد برای اجرای طرح ارتقای کیفیت خودرو که به تازگی در مجلس شورای اسلامی تصویب و از طریق رئیس جمهور ابلاغ شده است، ادامه داد: طبق این قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران از شماره گذاری خودروهایی که تایید سازمان استاندارد را نداشته باشند جلوگیری خواهد کرد.

برزگری با تاکید بر رعایت استاندارد های 51 گانه اجباری اظهار داشت: استانداردهای 51 گانه، ردیفی از استانداردهای اجباری است که در صورت رعایت آن، خودرویی ایمن و منطبق با استاندارد خواهیم داشت.

رئیس سازمان استاندارد در خصوص طرح ارتقای کیفیت خودرو و کنترل کالاهای داخلی و وارداتی گفت: قانون دقیق و نظارت قوی در این زمینه می تواند ما را به اهداف کیفی مورد نظر برساند.

لزوم افزایش کنترل کالا از 600 قلم تحت نظر به بیش از هفت هزار کالا

وی لازمه اجرایی شدن شایسته این طرح را منوط به افزایش کنترل کالا از 600 قلم کالای تحت نظر به بیش از هفت هزار کالا دانست و خواستار حمایت همه جانبه مسئولان از این سازمان شد تا بتوان این طرح را به نحو شایسته ای اجرایی کرد.

این مسئول با بیان اینکه باید زیرساختهای اجرای طرح کیفیت تولیدات اعم از خودرو یا هر محصول دیگری آماده باشد، گفت : در همایش اخیر مدیران ستادی و استانی سازمان استاندارد، برنامه ریزیهای دقیق برای اجرای قوانین مورد بحث قرار گرفت و آماده باش کامل به مدیران و کارشناسان اجرایی داده شد.

اجرای طرح cop در شرکتهای خودروسازی

رئیس سازمان استاندارد همچنین با اشاره به اجرای طرح cop ( کنترل محصول در خط تولید ) در شرکتهای خودرو سازی یادآور شد: این طرح در حال اجرا است و سازمان علاوه بر آن با خرید نمونه قطعات خودرو سعی دارد تمامی جزئیات خودرو را مورد بررسی قرار دهد.

حجم بالای تولید خودرو نیازمند مرکز تست جاده و آزمایشگاه مجهز است

وی با اشاره به تولید بیش از یک میلیون خودرو در کشور یادآورشد: این حجم تولید خودرو نیازمند مرکز تست جاده و آزمایشگاه مجهز است و به همین منظور نیز 850 هکتار زمین در محل حسن آباد قم خریداری شده که با تجهیز این مرکز دیگر نیازی به خروج ارز از کشور برای تست خودروها نخواهیم داشت.

این مسئول از اجباری شدن نصب سیستم ترمز ABS تا پایان سال جاری خبر داد و ابراز امیدواری کرد که با همکاری خودرو سازان شاهد رشد کیفی محصولات داخلی باشیم.