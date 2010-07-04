نظافت مساجد بین راهی مازندران مناسب نیست

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عباس علی ابراهیمی شامگاه شنبه در جلسه دبیران شهرستانی این ستاد در اداره کل ارشاد مازندران در ساری افزود: در فصل تابستان در شرایطی که میلیون ها گردشگر به مازندران سفر می کنند، مساجد و نمازخانه های بین راهی از کمترین امکانات و نشاط لازم برای بهره مندی مردم برخوردارند و بهداشت نامناسبی دارند.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به استقبال گردشگران از جاذبه هایی نظیر دریا و پارک های جنگلی، احداث نمازخانه های ثابت و سیار همراه با تابلو و فضایی مناسب برای اقامه نماز ضروری است.

ابراهیمی از دبیران ستاد اقامه نماز شهرستان ها خواست، با همکاری فرمانداران، وضعیت احداث نمازخانه در نقاط گردشگرپذیر را مورد بررسی قرار دهند.

وی اظهار داشت: در مسیر راه های استان تابلوهای هدایت مسافران به مساجد به چشم نمی خورد و اگر هم هست نیاز به بازسازی، رنگ آمیزی و جلوه دارد.

دبیر ستاد اقامه نماز مازندران بر ضرورت پخش نمازهای جماعت با شکوه از شبکه استانی طبرستان تاکید کرد و گفت: نمازهای جماعت مساجدی که دارای ویژگی های مناسب برگزاری اقامه نماز و جذابیت معماری برخوردار باشند از طریق رسانه ملی پخش می شوند.

وی در بخش دیگر سخنانش اشاعه فرهنگ نماز را موجب مصونیت در برابر تهاجم فرهنگی دانست و از طراحان و دست اندرکاران جشنواره سراسری" نماز، آبشار رحمت الهی" و دفتر یاوران نماز بابل که مجری این رویداد ارزشمند است قدردانی کرد و گفت: چنین رویدادهای فرهنگی، موجب تقویت باورهای آحاد افراد جامعه به جنبه های انسان ساز نماز خواهد شد.

وی با اشاره به اهمیت ترویج فرهنگ نماز و تقویت نمازهای جماعت، خواستار همکاری تمام نهادها و ادارات و مراکز آموزش عالی با ستاد اقامه نماز شهرستانها شد.