امروز دانشگاهها محیطی مساعد، مناسب و برجسته دارند

به گزارش خبرگزاری مهر، حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی بعد از ظهر امروز یکشنبه در دیدار مسئولان و معاونین دفاتر نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاهها، فضای کنونی محیط های دانشگاهی را از جهات مختلف کاملاً مساعد، مناسب و برجسته دانستند و تأکید کردند: پیشرفتها و حرکتهای علمی دانشگاهها، اردوهای جهادی بی نظیر دانشجویان، بینش و بصیرت سیاسی دانشگاهیان و حضور در صحنه و مواقع حساس، فضای دینی حاکم بر دانشجویان، و تعداد زیاد اساتید مؤمن و علاقه مند به سرنوشت کشور، واقعیات درخشان محیط های دانشگاهی کشور هستند.



رهبر انقلاب اسلامی حضور روحانیون فاضل دردانشگاهها و ارتباط نزدیک و تنگاتنگ آنان با دانشجویان و اساتید را یکی از نعمت های بزرگ بعد از انقلاب اسلامی برشمردند و افزودند: این فرصت بسیار مهم و گرانبها را باید مغتنم شمرد و اهمیت این موضوع را می توان در تبلیغات سوء و اظهار نگرانی شدید بدخواهان از طرح اسلامی شدن دانشگاهها متوجه شد زیرا یکی از مظاهر اسلامی شدن، حضور روحانیون در دانشگاهها است.



حضرت آیت الله خامنه ای سپس به موضوع وضعیت دانشگاهها اشاره و خاطرنشان کردند: برخی افراد متأسفانه فقط برروی برخی نکات منفی متمرکز می شوند و آنها را بزرگنمایی می کنند و هنگامی هم که از وضعیت دانشجویان و جوانان اظهار رضایت می شود، آن را نشانه بی اطلاعی از وضع دانشگاهها تفسیر می کنند.



ایشان افزودند: تمجید از وضع دانشگاهها به معنای بی خبری از برخی نکات منفی نیست اما در این موضوع باید همه مسائل را در کنار یکدیگر دید تا بتوان به یک نتیجه گیری واقعی رسید.



رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به گزارش حجت الاسلام والمسلمین محمدیان رئیس نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاهها و همچنین با یادآوری طبیعت جوان و دانشجو و حضور این قشر در یک محیط جمعی به نام دانشگاه و در کنار آن، تبلیغات اغواء گرانه ای که بصورت گسترده وجود دارد، خاطرنشان کردند: با در نظر گرفتن این مسائل، و همچنین واقعیات علمی و دینی، محیط دانشگاهها، امروز حقیقتاً محیطی مساعد، مناسب و برجسته است.



حضرت آیت الله خامنه ای افزودند: در بررسی وضعیت دانشگاهها، نمی توان توقعی را که از یک محیط طلبگی وجود دارد، به محیط دانشجویی نیز تعمیم داد.



ایشان با تأکید بر لزوم توجه همزمان به مسائل اعتقادی و مسائل معنوی دانشجویان خاطرنشان کردند: باید بنیه فکری دانشجویان را به گونه ای تقویت کرد که نه تنها متأثر از عوامل سلبی نشود بلکه توانایی اثرگذاری در محیط خود را هم داشته و از لحاظ فکری نیرویی پیشرو باشند.



رهبر انقلاب اسلامی، توجه به مسائل معنوی و روحی دانشجویان را پشتوانه بنیه اعتقادی آنان دانستند و افزودند: باید با نصیحت، موعظه حسنه و رفتار خوب، دل جوان را با خشوع و ذکر و توجه به خدا آشنا کرد.



رهبر انقلاب اسلامی لازمه تأثیرگذاری بر دل جوان را نصیحت مشفقانه در کنار عمل مناسب، و خلوص در عمل بر شمردند و با تأکید بر لزوم ارائه دروس معارف با زبان روز و متناسب با فکر و ادبیات دانشجو، افزودند: حوزه های علمیه وظیفه سنگینی در پشتیبانی انسانی و علمی دفاتر نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاهها دارند.



حضرت آیت الله خامنه ای وظیفه دستگاههای دولتی را هم در این خصوص سنگین خواندند و تأکید کردند: برخلاف برخی مقاطع گذشته، خوشبختانه در دولت فعلی زمینه برای فعالیت روحانیون در دانشگاهها بسیار فراهم است که باید شکر این نعمت را نیز با استفاده مناسب از این فرصت بجا آورد.



در این دیدار حجت الاسلام والمسلمین محمدیان رئیس نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاهها، با اشاره به تعلق خاطر بالای نسل کنونی دانشجویان به باورهای دینی و ارزشهای انقلابی گفت: برپایی بزرگترین خیمه های اعتکاف در دانشگاهها، اقامه با شکوه ترین نمازهای جماعت، اردوهای جهادی دانشجویان و استقبال بسیار گسترده از عمره های دانشجویی نمونه هایی از این واقعیت انکارناپذیر است.



وی با اشاره به برنامه های دفاتر نمایندگی ولی فقیه در دانشگاهها بویژه تأکید بر آشنایی بیشتر دانشگاهیان با جنگ نرم، افزود: از دیگر برنامه های در نظر گرفته شده در دانشگاهها، برنامه ریزی برای برپایی یکصد کرسی آزاداندیشی، برگزاری کارگاهها و نشست های علمی برای اساتید معارف، تهیه متون جدید دروس معارف و ایجاد دفاتر هم اندیشی اساتید در بیش از 100 دانشگاه است.



حجت الاسلام و المسلمین محمدیان همچنین به برنامه ضیافت اندیشه ویژه ماه مبارک رمضان در دانشگاهها اشاره کرد و گفت: تاکنون یکصدهزار دانشجو برای ضیافت اندیشه که در قالب اردوهای دانشجویی در سی استان برگزار خواهد شد، ثبت نام کرده اند.



در ابتدای این دیدار نماز جماعت ظهر و عصر به امامت رهبر انقلاب اسلامی اقامه شد.

