برگزاری گفتمان استراتژیک تهران-دهلی/ هند آماده همکاری با ایران در بخش انرژی است

به گزارش خبرگزاری مهر، هشتمین گفتمان استراتژیک جمهوری اسلامی ایران و هند امروز پنجشنبه در دیدار معاونان وزیران خارجه ایران و هند در دهلی نو برگزار شد.

رائو قائم مقام وزارت خارجه هند در این دیدار با ابراز خرسندی از روند رو به رشد همکاری‌های ایران و هند بر پیگیری توافقات به عمل آمده در جریان اجلاس کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور، اراده طرف هندی جهت گسترش روابط با جمهوری اسلامی ایران را مورد تاکید قرار داد.

وی با اشاره به اهمیت همکاری‌های اقتصادی بین دو کشور از آمادگی دولت و شرکت‌های هندی جهت مشارکت در طرح‌های اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران خصوصاً در زمینه انرژی خبر داد.

خانم رائو ضمن اعلام حمایت دولت هند از استفاده صلح‌آمیز جمهوری اسلامی ایران از انرژی هسته‌ای مخالفت کشورش با تحریم‌های بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی ایران را خاطرنشان کرد.

فتح‌الهی معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران نیز با ابراز خوشحالی از تحرکات مثبت اخیر در روابط دو کشور آمادگی طرف ایرانی را برای تحقق توافقات به عمل آمده به منظور تقویت هرچه بیشتر مناسبات فیمابین اعلام کرد.

وی با اشاره به نگاه مثبت موجود در جمهوری اسلامی ایران نسبت به گسترش همکاری‌های دو جانبه، منطقه‌ای و بین‌المللی با هند از تمایل طرف هندی برای مشارکت در طرح‌های اقتصادی از جمله انرژی، نفت، گاز و برق استقبال کرد.

در این دیدار همکاری‌های ایران و هند در بخش‌های دوجانبه، منطقه‌ای و بین‌المللی به صورت گسترده مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.