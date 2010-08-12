سرقت مسلحانه یک طلا فروشی در بندرعباس

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، ساعت 10 صبح پنجشنبه یک باب مغازه طلافروشی واقع در چهار‌راه مرادی بندرعباس مورد سرقت مسلحانه قرار گرفت که جمعی از طلافروشان این شهر در اعتراض به نبود امنیت برای طلافروشان روبروی استانداری هرمزگان برای رسیدگی بیشتر به موضوع تجمع کردند.

سرهنگ عباس خدادادزاده، جانشین فرماندهی انتظامی هرمزگان که دقایقی پس از این سرقت در محل حادثه حاضر شده بود در جمع خبرنگاران با تایید این خبر گفت: سه سارق که به اسلحه ای شبیه کلاشینکف و چاقو مسلح بودند حدود ساعت 10 صبح وارد طلافروشی شده و در کمتر از 15 ثانیه با سرقت مقادیری از طلای داخل ویترین موفق به فرار شدند.

خدادادزاده افزود: سارقین در این اقدام از یک دستگاه خودروی پژوی 405 نقره ای رنگ استفاده کرده و هنگام سرقت صورت خود را پوشانده بودند.

وی یادآور شد: سرنخ هایی به دست آمده و پلیس آگاهی استان در حال بررسی این ماجراست.

سرهنگ خدادادزاده نیز ضمن تایید خبر سرقت طلافروشی روبروی طلافروشی مورد سرقت شده امروز ظرف چهار روز گذشته، ماهیت سرقت قبلی را متفاوت با سرقت امروز توصیف کرد.

به گفته وی در سرقت قبلی متصدی طلافروشی، در حالیکه دوربین و آژیر حفاظتی را خاموش کرده، تنها با بستن درب چوبی ورودی، برای دقایقی مغازه را حوالی ظهر ترک کرده که سرقت نیز در همین فاصله زمانی به وقوع پیوسته است.

بنابر اظهارات متصدیان طلافروشی ارزش طلاهای سرقت شده حدود 600 تا700 میلیون ریال بوده و طلافروشی نیز تحت پوشش بیمه سرقت نبوده است.

کسبه چهارراه مرادی که مرکز فروش طلا و جواهر شهر بندرعباس می باشد به خبرنگاران گفتند: این دومین سرقت طلافروشی در هفته جاری در همین محل است.