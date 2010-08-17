استان بوشهر 2500 کلاس درس جدید نیاز دارد

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، محمد حاجی زاده بعد از ظهر سه شنبه در در نشست شورای آموزش و پرورش استان بوشهر افزود: هم اکنون شش هزار و 200کلاس درس در استان بوشهر وجود دارد این در حالیست که نیاز استان بوشهر هشت هزار و 700 کلاس درس است .

وی با بیان این که 671 نفر نیز از طریق برگزاری آزمون استخدامی جذب آموزش و پرورش استان بوشهر خواهند شد، اظهار داشت: هم اکنون 13هزار و 838 نفر در این اداره مشغول به فعالیت هستند که از این تعداد 12هزار و 838 نفر آموزشی و یک هزار و 300 نفر نیز کادر اداری هستند .

معاون برنامه ریزی استانداری بوشهر نیز با بیان این که امسال 30میلیارد و 482میلیون تومان اعتبار به دستگاههای آموزشی این استان ابلاغ شده است، گفت: از این میزان حدود 29 میلیارد تومان مربوط به آموزش‌ های رسمی و بیش از یک میلیارد تومان نیز مربوط به آموزش‌ های فنی و حرفه ‌ای و غیر رسمی است .

رسول زارعی افزود: همچنین امسال شش میلیارد و 400 میلیون تومان اعتبار در زمینه تجهیزات آموزشی و یک میلیارد و 800 میلیون تومان نیز برای تعمیرات فضاهای آموزشی اختصاص یافته است .

وی با اشاره به اختصاص چهار میلیارد تومان اعتبار در قالب 38 پروژه برای اجرای پروژه‌ های نیمه‌ تمام آموزشی با مشارکت خیرین گفت: در آستانه بازگشایی مدارس معاونت برنامه‌ ریزی آمادگی خود را نسبت به تسریع در تامین نقدینگی این مدارس را اعلام می دارد.

مدیرکل توسعه، تجهیز و نوسازی مدارس استان بوشهر نیز گفت: امسال 213کلاس درس در قالب 50 پروژه تحویل اموزش و پرورش استان داده می‌ شود که از این تعداد 85 کلاس درس در قالب 19 پروژه با 104میلیارد ریال اعتبار در هفته دولت به بهره برداری می ‌رسند.

محمدرضا ایرج زاده افزود: همچنین 96کلاس درس در قالب 21 پروژه نیز با هفت میلیارد تومان در اول مهرماه تحویل آموزش و پرورش خواهد شد .

وی اظهار داشت: با توجه به بحث تجهیزات در آموزش و پرورش 12 میلیارد ریال اعتبار در این بخش اختصاص یافته که برای خرید تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی هزینه می‌ شود.