دو هدف دانشگاه شریف در دوره جدید ریاست/ ماندگاری نخبگان مهمترین هدف

دکتر رضا روستا آزاد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: دانشگاه صنعتی شریف برنامه های متعددی در حوزه های پژوهشی، آموزشی و فرهنگی دارد که این برنامه ها همچون گذشته ادامه می یابد.

وی خاطرنشان کرد: برنامه های دانشگاه در راستای رسیدن به آینده روشن ادامه پیدا می کند و در این راه یکی از مهمترین برنامه های ما حفظ نخبگان در داخل کشور و توسعه شرکت های دانش بنیان است.

روستا آزاد اضافه کرد: گذر از پژوهش به فناوری و دست یافتن به افق های بهتر برای دانشگاه بخشی از این برنامه ها است.

سرپرست جدید دانشگاه صنعتی شریف درباره مسائل رفاهی دانشگاه گفت: دانشگاه اگر بتواند درست عمل کند و ارتباط با صنعت و تولیدات فناوری خود را توسعه دهد می تواند درآمد اختصاصی خود را افزایش دهد چرا که با تکیه بر درآمد عمومی مشکلات جدی تری را ایجاد می کند.

وی یادآور شد: امیدواریم بتوانیم با توسعه این امر برای همکاران جوان و نخبگان دانشگاه صنعتی شریف فضای بهتری را فراهم کنیم.

دکتر کامران دانشجو وزیر علوم، تحقیقات و فناوری طی حکمی دکتر رضا روستا آزاد را به عنوان سرپرست دانشگاه صنعتی شریف منصوب کرد تا سعید سهراب پور پس از 13 سال سکان هدایت دانشگاه شریف را تحویل دهد.

گروه حوزه و دانشگاه خبرگزاری مهر در هفته جاری گزارشی مبنی بر در شرف اتمام بودن ریاست 22 دانشگاه کشور خبر داده بود.