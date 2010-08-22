خسارتهای تحریم ایران برای کره جنوبی/ سئول به نفت ایران نیاز دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، واشنگتن پست در گزارشی در خصوص فشار آمریکا بر کره جنوبی برای تحریم ایران و تاثیر این فشارها بر روابط تجاری میان تهران-سئول نوشت: کره جنوبی، همپیمان آمریکا از سوی دولت "باراک اوباما" برای امضای تحریم های جدید و سختگیرانه علیه ایران تحت فشار قرار دارد.

به نوشته واشنگتن پست، ایران بزرگترین شریک تجاری کره جنوبی در خاورمیانه است و حدود 10 درصد از نفت این کشور را تامین کند. اگر سئول مناسبات خود را با تهران کاهش دهد، روابط اقتصادی کره جنوبی با ایران به ارزش 10 میلیارد دلار در ظرف مدت یک سال به خطر می افتد.

همچنین در اثر این فشارها، کره جنوبی اخیراً اقدام به حسابرسی از بانک ملت شعبه سئول کرده زیرا آمریکا ادعا می‌کند این بانک مبادلات چند صد میلیون دلاری ایران را در حوزه نظامی تسهیل می‌کند. تهران قویا این ادعا را رد می‌کند و می‌گوید مدرکی بر این مدعا وجود ندارد.

یک مقام دولتی کره جنوبی که نامش فاش نشده به خبرگزاری رسمی کره جنوبی (یونهاپ) گفته سئول به زودی مذاکرات خود را با ایران و ایالات متحده آمریکا در این زمینه آغاز خواهد کرد.

خاطر نشان می شود کره جنوبی پنجمین مشتری خارجی نفت خام ایران است که 10 درصد از احتیاجات نفتی خود را از این کشور تامین می کند. بر این اساس توقف صادرات نفت ایران به چهارمین اقتصاد بزرگ آسیا که بر واردات تمامی انواع انرژی وابسته است، می تواند تاثیرات بسزایی بر اقتصاد کره داشته باشد. مسئله ای که نگرانی شدید مقامات سئول را در پی داشته است.