همایش بین المللی تفاوت نقد و توهین در کاریکاتور در تبریز برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، علی داننده ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: این همایش بیست و یکم شهریورماه جاری در تبریز برگزار می شود.

داننده با اشاره به اهمیت و نقش نقد سازنده در پیشرفت جامعه خاطرنشان کرد: رسالت نقد تشخیص و تفکیک سره از ناسره است.

وی افزود: ‌یک هنرمند کاریکاتوریست باید خوب و بد را تشخیص داده و بین آنها فرق قائل شود و این از عهده کسی بر می‌آید که بر قضایا اشراف داشته باشد.

داننده گفت: مهم‌ترین نقش هنرمند کاریکاتوریست، نقش نظارتی و به بوته نقد کشیدن عملکرد مردم و مسئولان و تبیین حدود و هنجارهای جامعه با تکیه بر اخلاق است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی تاکید کرد: نقد اگر راهکار ارائه نکند به توهین یا تخریب منجر می شود.

داننده همچنین از برگزاری دومین جشنواره دوسالانه پانتومیم ( نمایش ایمایی ) هنرجویان هنرستان هنرهای زیبای کشور در آبان ماه امسال در تبریز خبر داد.

وی تصریح کرد: دراین جشنواره که با هدف نوآوری و شکوفایی استعداد های هنرجویان هنرستانهای هنرهای زیبا، در هنرستان استاد اقبال آذر تبریز ترتیب می یابد هنرجویان با ارائه آثاری در موضوعات مضامین انسانی و اخلاقی، کار و همت مضاعف و آزاد به رقابت می پردازند.

داننده با بیان اینکه این جشنواره ویژه هنرستانهای تحت پوشش وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است افزود: براساس این گزارش هرنمایش پانتومیم باید حداقل 15 دقیقه و حداکثر 30دقیقه بوده و رعایت استاندارد های پانتومیم الزامی است.

وی یادآور شد: علاقمندان جهت شرکت در این جشنواره باید آثار خود را به صورت لوح فشرده تا پانزدهم مهرماه سال 89 به دبیرخانه جشنواره واقع در تبریز،‌خیابان رسالت، انتهای خیابان استاد اقبال آذر ارسال نمایند.

به گفته داننده، این جشنواره با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی، دفتر آموزش و توسعه فعالیتهای هنری، هنرستان استاد ابوالحسن اقبال آذر و هنرستان کوثر تبریز دهم تا سیزدهم آبان ماه 1389 در تبریز برگزارمی شود.