تورتورو با مستندی درباره موسیقی ایتالیا میهمان ونیز است

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از ورایتی تورتورو که اصلیتی ایتالیایی دارد سال گذشته نیز مستندی با عنوان "تمرین برای یک تراژدی سیسیلی" با موضوع موسیقی در جشنواره ونیز شرکت داده بود.



تورتورو دیروز در مصاحبه‌ای کوتاه درباره فیلم مستند خود گفت: منتظر یک فیلم نوستالژیک نباشید. فیلم "پاسیونه – یک ماجرای موسیقایی" فیلمی درباره موسیقی کلاسیک که ایتالیا از مهدهای آن به شمار می‌رود نیست. فیلمی ساده است که نغمه‌های موسیقی محلی ایتالیا به ویژه در منطقه زادگاهم ناپل را مورد ستایش قرار می‌دهد.



وی افزود: موسیقی محلی ناپل نوعی موسیقی بین‌المللی است. چون فرهنگ ناپل فرهنگی جهانی و فراگیر است. بسیاری از سبک‌های رایج موسیقی حال حاضر جهان از جمله جز، بلوز ، راک ، رپ و... بیش و کم از موسیقی فولکلور منطقه ناپل تاثیر پذیرفته‌اند.تاثیر موسیقی محلی ناپل را در موسیقی نواحی شمال آفریقا، اسپانیا، فرانسه و نقاط دیگر می‌توانید دریابید و این موضوعی پیش پا افتاده نیست.



تورتورو که اخیرا در یک نمایش ایتالیایی در نیویورک و ناپل روی صحنه رفته گفت این مستند را اخیرا در نیویورک به نمایش در آورده و باز خورد های مثبتی دریافت کرده است.او در این باره افزود: خیلی مهم است که فیلم‌هایی مثل مستند "پاسیونه – یک ماجرای موسیقایی" را برای عموم مردم نمایش دهیم. به ویژه برای مردمان آمریکای لاتین در سراسر جهان.



شصت و هفتمین دوره جشنواره ونیز روز 11 سپتامبر ( 21 شهریور) ‌به پایان می‌رسد.