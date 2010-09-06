کارت امداد خودروی تاکسیهای پایتخت از 20 شهریور توزیع می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، پیمان سنندجی با بیان این مطلب اظهار کرد: به مناسبت عید فطر براساس وعده ای که به رانندگان تاکسی داده بودیم از روز شنبه (20 شهریور) کارت امداد خودرو تاکسیها در دفاتر تاکسیرانی در مناطق توزیع می شود که با این کارت عضویت، رانندگان تاکسی می توانند با تعرفه های کمتر و تسهیلات ویژه از خدمات امدادی استفاده کنند.

وی با تاکید براینکه دریافت کارت امداد خودرو رایگان است و هیچ گونه وجهی از رانندگان برای این موضوع دریافت نمی شود گفت: همواره امداد تاکسی ها، یکی از مشکلات اصلی رانندگان تاکسی شهر تهران بوده که برای رفع این مشکل با شرکت ایساکو، قراردادی منعقد کردیم تا بر اساس آن همه تاکسی شهر تهران، زیر پوشش امداد خودرو قرار گیرند.

سنندجی تاکید کرد: بیش از 80 هزار کارت امداد خودرو برای تاکسیها صادر شده که هر یک از تاکسی ها باید با مراجعه به دفاتر مناطقی که تحت پوشش آن هستند نسبت به دریافت این کارت ها اقدام کنند.

وی تصریح کرد: رانندگانی که این کارت را در اختیار داشته باشند، در صورت بروز هرگونه مشکل و حادثه ای می توانند با تماس با امداد خودرو ضمن بهره مندی از راهنمایی تلفنی، در صورت نیاز به راحتی نسبت به حمل خودروی خود به تعمیرگاهها اقدام کنند و از تسهیلات ویژه ای بهره مند شوند.



