بانک صنعت و معدن به طرحهای توجیه پذیر تسهیلات پرداخت می کند

حسین اباذری درگفتگو با خبرنگار مهر افزود: با هماهنگی سازمان صنایع و معادن از ابتدای سال 88 بانک صنعت و معدن درقالب طرح آمایش واحدهای صنعتی که بر مبنای مزیتهای استان اجرا می شود و نیز با توجه به انتخاب طرحهای ویژه صنعتی به متقاضیان واقعی تسهیلات پرداخت می کند.

وی همچنین اظهار داشت: بیشترین فرآیندی که در بانک صنعت و معدن انجام می گیرد، مربوط به استعلام چکهای برگشتی و نداشتن بدهی معوق است.

مدیرعامل بانک توسعه صنعت و معدن استان در خصوص سود بانکی تسهیلات این بانک نیز یادآور شد: سود بانکی برای تسهیلاتی که بازپرداخت آن یک ساله است 12 درصد و برای تسهیلاتی که بازپرداخت آن بیش از یکسال است، 14 درصد و مطابق سیاستهای نظارت بانک مرکزی ایران است.

وی هدف اصلی این بانک را به عنوان یک بانک توسعه ای شامل به کارگیری قابلیت های عملیات بانکداری توسعه ای وسرمایه گذاری برای توسعه اقتصادی کشور، فراهم کردن بسترمناسب برای حضور و مشارکت بخش غیر دولتی با استفاده از کلیه مقدورات از جمله نهادها، فرآیند ها و ابزارهای مناسب در زمینه صنایع، معادن، فناوری نوین و خدمات به آن قرار گرفته است، دانست.

اباذری یاد آورشد: بررسی و ارزیابی طرح های صنعتی، معدنی و خدماتی ذیربط برای اعطای تسهیلات به منظور تخصیص بهینه منابع و نظارت بر اجرای طرح های یاد شده، نوآوری و ابداع در زمینه نهاد سازی مالی و توسعه فرآیندهای حرفه ای، مساعدت و مشارکت برای ایجاد نهادهای مالی، فنی، حقوقی، خدماتی و سایر نهادهای تخصصی مورد نیاز، تامین منابع مالی طرح ها و واحد های تولیدی و خدماتی از طریق اعطای تسهیلات، سرمایه گذاری و مشارکت حقوقی، اعطای تسهیلات و کمک به کارآفرینان و ایجاد خط اعتباری برای حمایت از صنایع کوچک و همچنین انجام مطالعات لازم و تدوین گزارش های ادواری برای ارزیابی سرمایه گذاری های انجام شده از موارد ماموریت بانک برای تحقق این هدف است.