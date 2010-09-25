خط تولید خودرو تاکتیکی 3.4 تن کویران افتتاح شد/ رونمایی از خمپاره انداز جدید

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرتیپ پاسدار احمد وحیدی امروز شنبه در مراسم افتتاح این طرح های دفاعی طی سخنانی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: وزارت دفاع به منظور روز آمد سازی تسلیحات و تجهیزات مورد نیاز نیروهای مسلح، افزایش تحرک و سرعت عمل، افزایش برد و دقت، افزایش حجم آتش و ضریب نفوذ و تخریب و افزایش توانمندی فردی و تجهیزات را به عنوان رویکردی کلیدی دنبال می کند.

وزیر دفاع با بیان اینکه خودرو کویران و خمپاره انداز رزم با رویکرد و اولویت های مذکور طراحی و ساخته شده است گفت: طراحی و ساخت خودرو تاکتیکی کویران که قبلا رونمایی از آن انجام شده بود و امروز با تلاش متخصصان خستگی ناپذیر سازمان صنایع دفاع به تولید انبوه رسیده است، به دلیل قابلیت بهره برداری در مناطق ناهموار و صعب العبور، تحرک عملیاتی نیروهای مسلح را در حوزه رزم زمینی، به نحو مطلوبی افزایش می دهد.

وی در ادامه افزود: این خودرو با شعاع عملیاتی 500 کیلومتر و توانایی عبور از شیب طولی 70 درصد و شیب عرضی 35 درصد در شرایط عملیاتی و قابلیت گذر از رودخانه های با عمق 70 سانتیمتر به عنوان خودرو فرماندهی، نیروبر، آمبولانس و حمل راکت انداز 107 م. م و خمپاره انداز 120 م. م کاربرد دارد.

سردار وحیدی در تشریح سامانه خمپاره انداز رزم نیز گفت: خمپاره انداز 120 م. م قبلا با برد 6200 متر تولید می گردید که متعارف تولید جهان بود، اما با تلاش، همت و کار مضاعفی که توسط متخصصان زبده سازمان صنایع دفاع صورت گرفت، با افزایش 2.5 برابری، برد این خمپاره تا 16 کیلومتر افزایش یافت که می تواند در محدوده برد یک توپخانه، اجرای آتش نماید.

وزیر دفاع حاضر شدن به عملیات در کوتاهترین زمان ممکن حدود 30 ثانبه و قدرت تحرک و چابکی به دلیل قابلیت نصب بر روی خودروی تاکتیکی کویران که امروز شاهد افتتاح خط تولید آن بودیم را از ویژگی های این سامانه برشمرد.

سردار وحیدی افتتاح این پروژه ها در ایام هفته دفاع مقدس را نشانگر آن دانست که رزمندگان و فرماندهان دیروز عرصه دفاع مقدس و دانشمندان و متخصصان مجرب و کارآزموده امروز عرصه صنعت دفاعی از تجربیات آن دوران حماسی به خوبی بهره گرفته اند و با مثلث علم و ایمان و تجربه هر روز برگ زرینی به افتخارات ایران اسلامی می افزایند.

وزیر دفاع در پایان با قدردانی از تلاش متخصصان سازمان صنایع دفاع به خاطر ارائه این دستاوردهای بزرگ این موفقیت ها را به محضر فرماندهی معظم کل قوا، نیروهای مسلح و ملت شریف ایران تبریک گفت.