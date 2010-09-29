پستهای عالی اجرایی به پسر رهبر کره شمالی رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، در ادامه کنگره ملی حزب کمونیست کره شمالی، "کیم یونگ اون" جوانترین پسر رهبر این کشور، حائز پستهای عالی حزبی و نظامی شد.

خبرگزاری KCNA کره شمالی با اعلام این مطلب نوشت : به این ترتیب کیم یونگ اون 27 ساله یکی از تنها دو قدرت بلامنازع کمیسیون قدرتمند ارتش در کشور است. این در حالی است که از روز پنجشنبه نمایندگان کره شمالی و جنوبی برای نخستین بار طی دو سال گذشته به منظور انجام مذاکرات نظامی با یکدیگر دیدار می کنند.

در کنگره حزب کمونیست کره شمالی همچنین خواهر رهبر این کشور نیز سمتی مهم به دست آورد. "کیم کیونگ هوی" مسئول دفتر سیاسی بخش کارگران حزب شد.

بر این اساس "جانگ سونگ تائک" همسر وی نیز که اکنون به عنوان دومین مرد قدرتمند کره شمالی شناخته می شود، عضو علی البدل در دفتر سیاسی حزب شد. جانگ همچنین عضو کمیسیون نظامی و نیز کمیته مرکزی حزب کمونیست است.

کنگره ملی حزب کمونیست کره شمالی برای نخستین بار پس از 30 سال از روز سه شنبه آغاز به کار کرده است. پیش از این کیم یونگ ایل، رهبر 68 ساله این کشور بار دیگر به عنوان دبیرکل حزب کمونیست انتخاب شد.