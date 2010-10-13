مسابقه لگو در دانشگاه میشیگان برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، هر چیزی می تواند یک شاهکار باشد حتی اگر از لگو ساخته شده باشد. ساخت اثر هنری به کمک تکه های لگو ایده اصلی برگزاری این مسابقه بوده است.

تیم های 4 یا 5 نفره از دانشکده‌های مختلف آمریکا مانند دانشکده موت، دانشگاه کترینگ و دانشکده بیکر گرد هم آمدند تا در موسسه هنری " فلینت" دانشگاه میشیگان آمریکا برای ساخت بهترین اثر هنری لگو با هم به رقابت بپردازند. این دانشجویان که اکثرا دانشجویان سال سوم و چهارم بودند چهار ساعت وقت داشتند تا با استفاده از 90 هزار قطعه لگو آثار خود را خلق کنند.

ایده این مسابقه را دانشکده "تان" مطرح کرد. هدف از این ابتکار جمع آوری دانشجویان از هر قشر فرهنگی بود تا با یادآوری دوران کودکی خود از این مسابقه لذت ببرند. یکی از دانشجویان موسسه "فلینت" که 21 سال دارد گفت: با اینکه همه ما در دوران کودکی خود یکی از سرگرمی های جذابمان بازی با لگو بوده اما من در طول مسابقه استرس زیادی داشتم.

دانشجویان دانشکده مهندسی دانشگاه کترینگ نیز جز افرادی بودند که مشتاقانه طرحهایی مربوط به دروس خود را با استفاده از قطعات لگو خلق کردند.

سخنگوی موسسه "فلینت" دانشگاه میشیگان گفت: این اولین مسابقه لگویی است که برای دانشجویان سال سوم و چهارم در آمریکا برگزار شده و اساسا یکی از بهترین راههای پر کردن فراغت دانشجویان علاقمند بشمار می‌رود.

بر اساس گزارش شیکاگو تریبون، در پایان مسابقه "جان هنری" رئیس این موسسه به تیم برنده نشان افتخاری ساخته شده از قطعات لگو را اهدا کرد.