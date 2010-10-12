راه اندازی کرسی مطالعات خاورمیانه در دانشگاه توکیو

به گزارش خبرگزاری مهر، کرسی عالی مطالعات خاورمیانه که قرار است بزودی در دانشگاه توکیو راه اندازی شود، بر روی مباحثی مانند سهم فرهنگ دنیای عرب و اسلام بر روی فرهنگ و علوم جهان تاکید دارد.

دانشگاه سلطان قابوس عمان با ارائه این کرسی در دانشگاه های معتبر دنیا قصد دارد فهم دانشگاه ها و دانشجویان علاقمند جهان را نسبت به فرهنگ اسلام و عرب در بسیاری از حوزه ها مانند علم، ریاضیات، هنر، هنرهای بصری، قانون، تاریخ، سیاست، زبان، جامعه شناسی، فلسفه و باستان شناسی بالا ببرد.

قطعا با فعالیت در راستای گسترش این رشته در دانشگاه های جهان نقش عمان در ترویج این مفاهیم و دستیابی به تعاملات فرهنگی، برقراری روابط دوستانه میان ملتهای مختلف دنیا و ایجاد صلح و آشتی جهانی نسبت به کشورهای دیگر جهان اسلام بیشتر به چشم می‌خورد.

در حال حاضر این کرسی در 14 دانشگاه دنیا که در 4 قاره آسیا، استرالیا، اروپا و آمریکای شمالی واقع شده ارائه می‌شود.

عمان در نظر دارد ماه آینده طی یک نشست علمی با دعوت بیش از 11 پروفسور مشغول به تحصیل در این رشته مقالات تحقیقاتی آنها را ارزیابی کند. موضوعات مربوط به این مقالات بیشتر در حوزه مطالعات آسیایی، روابط بین الملل، علوم کاربردی و منابع انسانی است.

بر اساس گزارش خلیج تایمز، از میان موضوعات این 14 کرسی علمی، 8 مورد آن به فرهنگ عرب و اسلام اختصاص دارد که در دانشگاه های پکن، جرج تاون، ملبورن، آکسفورد، کمبریج، دانشگاه لین سوئیس و به تازگی در توکیو ارائه می‌شود. کرسی حوزه تخصصی IT نیز در شهرهای کراچی و لاهور پاکستان بوده، همچنین شعبه دانشگاه سوئیس و دانشگاه بحرین نیز کرسی موضوعات مربوط به محیط زیست را بر عهده داشته و کرسی مطالعات بین الملل نیز در دانشگاه هاروارد ارائه می‌شود.