مدیریت نسل جوان ذاکران اهل بیت(ع) باید در اولویت قرار گیرد

حجت الاسلام اسدالله اسدی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد گفت: در این جسله صمیمی با حضور مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی، معاون فرهنگی آموزش و پژوهش، رئیس اداره امور فرهنگی و تعدادی از اعضا کانون مداحان استان برگزار شد.
وی در ادامه افزود: اهمیت موضوع و جایگاه مداحان در مجموعه فعالیتهای دینی و ترویج معارف اهل بیت (ع) مورد توجه قرار گرفته و اعضای شرکت کننده در جلسه بر لزوم پاسداشت از این میراث ارزشمند تاکید کردند.
اسدی اظهار داشت: در این جلسه مدیر کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی نسبت به ارتقا تشکیلاتی کانون مداحان، توسعه فضای ارتباطی و شناسایی و آموزش مداحان جوان و تامین حداقل نیازهای کانون تاکید کرد و نیز با توجه به جنگ نرم دشمن و جدیت در انحراف اجتماعات دینی از سوی دشمن باید هوشیارانه و با پیروی از خط رهبری نسبت به مقابله موثر برنامه ریزی داشته باشیم.
انتخابات دومین دوره کانون مداحان 12 آذر ماه سال جاری همزمان با سراسر کشور برگزار می شود.
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