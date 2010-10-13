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۲۱ مهر ۱۳۸۹، ۲۰:۰۷

مدیریت نسل جوان ذاکران اهل بیت(ع) باید در اولویت قرار گیرد

مدیریت نسل جوان ذاکران اهل بیت(ع) باید در اولویت قرار گیرد

مشهد - خبرگزاری مهر: رئیس اداره امور فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی از دیدار اعضای کانون مداحان خراسان رضوی با مدیر کل تبلیغات اسلامی استان خبر داد.

حجت الاسلام اسدالله اسدی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد گفت: در این جسله صمیمی با حضور مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی، معاون فرهنگی آموزش و پژوهش، رئیس اداره امور فرهنگی و تعدادی از اعضا کانون مداحان استان برگزار شد.

وی در ادامه افزود: اهمیت موضوع و جایگاه مداحان در مجموعه فعالیتهای دینی و ترویج معارف اهل بیت (ع) مورد توجه قرار گرفته و اعضای شرکت کننده در جلسه بر لزوم پاسداشت از این میراث ارزشمند تاکید کردند.
 
اسدی اظهار داشت: در این جلسه مدیر کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی نسبت به ارتقا تشکیلاتی کانون مداحان، توسعه فضای ارتباطی و شناسایی و آموزش مداحان جوان و تامین حداقل نیازهای کانون تاکید کرد و نیز با توجه به جنگ نرم دشمن و جدیت در انحراف اجتماعات دینی از سوی دشمن باید هوشیارانه و با پیروی از خط رهبری نسبت به مقابله موثر برنامه ریزی داشته باشیم.
 
انتخابات دومین دوره کانون مداحان 12 آذر ماه سال جاری همزمان با سراسر کشور برگزار می شود.
کد مطلب 1170398

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