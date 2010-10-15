جشنواره رضوی برگرفته از فرهنگ ولایی است

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، محمدرضا فلاح ‌زاده پنجشنبه شب در مراسم تجلیل از برگزیدگان هشتمین جشنواره خوشنویسی رضوی در یزد با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، هنر خوشنویسی رضوی را هنری برخواسته از فرهنگ رضوی و ولایتی دانست و اظهار داشت: جشنواره خوشنویسی رضوی می‌ تواند ارزشهای معنوی، الهی و انسانی حضرت رضا (ع) را با هنر زیبای خوشنویسی به شایسته‌ ترین نحو منتقل کرده و در این عرصه جریا ن‌ساز و تاثیرگذار باشد.

وی با اشاره به حرکت حضرت رضا (ع) از مدینه به سمت مرو، امام رضا (ع) را متعلق به همه انسانها به ویژه ایرانیان پاک نهاد دانست و افزود: شناخت شخصیت امام رضا (ع) و آشنایی با معارف ایشان، می‌ تواند پاسخگوی نیازهای روحی و معنوی انسان امروز باشد.

فلاح‌ زاده هنر خوشنویسی را هنر قدسی نامید و خاطرنشان کرد: این تنها هنری است که در کتابهای قرآن، کتابهای ادعیه، کتابهای حکمت ‌آموز و کتابهای شاعران خداجوی ما دیده می‌ شود.

مدیرکل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد نیز در این مراسم با ارائه گزارشی از روند برگزاری جشنواره هشتم خوشنویسی رضوی در استان یزد از همه دست ‌اندرکاران دوره ‌های قبل جشنواره و این دوره تشکر و قدردانی کرد و اظهار امیدواری کرد که یزد توانسته باشد یکی از بهترین میزبانهای جشنواره فرهنگی، هنری امام رضا (ع) باشد.

محمود عالیشوندی، برگزاری نمایشگاهی با 71 اثر نفیس از 60 نفر از بزرگ‌ترین اساتید خوشنویسی کشور در بخش ویژه، اساتید، تجلیل از شهدای خوشنویس کشور برای نخستین بار و تجلیل از بانوان خوشنویس را از نقاط قوت و شاخص‌های جشنواره امسال عنوان کرد.

برگزاری جشنواره هشتم خوشنویسی رضوی در نماد اصیل معماری ایران

وی خاطرنشان کرد: امسال همان‌ طور که شاهد هستید، بر اساس نظر ریاست جمهور، قرار شد تا جشنواره هشتم مردمی‌ تر برگزار شود و برگزاری مراسم تجلیل از برگزیدگان در حسینیه امیرچخماق که از نمادهای اصیل معماری ایران است در راستای مردمی‌ تر شدن جشنواره صورت گرفته است.

در مراسم تجلیل از برگزیدگان هشتمین دوره جشنواره ملی خوشنویسی رضوی در یزد از شش خانواده شهدای خوشنویس، دو جانباز خوشنویس کشور، 26 نفر از نفرات برتر و برگزیده جشنواره در رشته‌های نستعلیق، شکسته نستعلیق، نسخ و ثلت و هفت نفر از بانوان برگزیده جشنواره، برگزیدگان بخش دانش‌آموزی جشنواره، 33 نفر از برگزیدگان جشنواره، لوح افتخار، تندیس جشنواره و هدایای نقدی خود را از دست وزیر ارشاد، امام جمعه یزد، استاندار، معاون سیاسی امنیتی استاندار، نماینده مردم تفت و میبد در مجلس شورای اسلامی و مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد دریافت کردند.

گفتنی است؛ مراسم نقاره ‌زنی،‌ چاووشی ‌خوانی و تجلیل از تعدادی از خادمان امام رضا (ع) از برنامه‌های جنبی مراسم تجلیل از برگزیدگان هشتمین دوره جشنواره خوشنویسی ملی رضوی یزد بود.