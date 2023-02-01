جشنواره خوشنویسی رضوی تلاش ما ورود هنرمندان ناشناخته بوده است

به گزارش خبرنگار مهر، نشست نوزدهمین جشنواره ملی خوشنویسی رضوی صبح امروز ۱۲ بهمن با حضور محمد خراسانی زاده، مدیر کل ارشاد استان تهران، غلامرضا سپهری، رئیس انجمن خوشنویسان تهران و دبیر جشنواره و مرتضی سعیدی زاده، مدیرعامل بنیاد بین المللی فرهنگی و هنری امام رضا (ع) در بنیاد بین المللی امام رضا (ع) برگزار شد.
در این نشست محمد خراسانی زاده، مدیر کل ارشاد استان تهران با تبریک آغاز دهه مبارک فجر و ایام نورانی ماه رجب و میلاد امام جواد (ع) گفت: دهه فجر انقلاب اسلامی تأثیر بسزایی در رشد فرهنگ و هنر اسلامی داشت شاید اگر انقلاب اسلامی نبود چیزی به عنوان دستاورد امام رضا (ع) و معارف ایشان در اختیار ما نبود، گره خوردن این مناسبت در همین دوره توفیقی برای اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران بود که میزبان جشنواره خوشنویسی رضوی باشد.
مدیر کل ارشاد استان تهران اظهار کرد: جشنواره خوشنویسی رضوی از دومین دوره جشنواره فرهنگی و هنری امام رضا (ع) کار خود را آغاز کرد و امسال ۱۹ دوره است که برگزار میشود؛ در دورههای گذشته استانهای مختلفی میزبان جشنواره خوشنویسی رضوی جشنواره بوده اند و خوشحالیم که امسال در عرصه خوشنویسی میزبان هنرمندان خوشنویس باشیم.
محمد خراسانی زاده با اشاره به این نکته که امام رضا (ع) خودشان هنرمند خوشنویس بوده اند، خاطر نشان کرد: خوشنویسی اتصالی به وجود امام رضا (ع) دارد. ویژگی مهم هنر خوشنویسی این است که امام رضا (ع) هنرمند این عرصه بوده است.
مدیر کل ارشاد استان تهران با اشاره به میزبانی این اداره کل از جشنواره های فرهنگی هنری گفت: در برنامه تحول ارشاد استان تهران یکی از رویکردهایی که اتخاذ شد ایجاد بستر برای مردم و سپردن کارها به تشکلهای مردمی در راستای کلان برنامههای ما قرار دارد، بر اساس این رویکرد تمام رویدادها به تشکلهای مردمی واگذار میشوند. مانند طرحواره چله مهدویت که تشکلهای مردمی در خلق و آثار و انتشار آن فعالیت میکنند.
وی افزود: صفر تا صد جشنواره خوشنویسی رضوی که استان تهران میزبان برگزاری آن است را انجمن خوشنویسان تهران برگزار میکند. تمام تلاش ما این بود که هنرمندان گران سنگ، دقیق و دارای پیشینه هنری وارد کار شوند،
مدیر کل ارشاد استان تهران تصریح کرد: نوزدهمین جشنواره خوشنویسی رضوی امسال به برکت امام رضا (ع) زمینه ماندگاری خط و خوشنویسی اسلامی را احیا خواهد کرد و در تمامی رشتهها آثار خواهیم داشت. بر همین اساس یکی از رخدادهای خوب در این زمینه پرداختن به خطوط شش گانه (اقلام سته) است که یادگاری از خطوط ایرانیان است که اگر به آن نپردازیم به فراموشی سپرده میشود.
محمد خراسانی زاده در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی براینکه در این جشنواره چهار نهاد و سازمان اعمم از بنیاد بین المللی امام رضا (ع)، معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، انجمن خوشنویسان تهران و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران همکاری میکنند اما جوایز قابل توجهی برای هنرمندان در نظر گرفته نشده است، گفت: باید در نظر داشته باشیم جشنواره امام رضا (ع) در یک رشته خاص برگزار نمیشود و در سلسله رشتهها است و همزمان در ۱۶ استان برگزار میشود و یک شورای سیاستگزاری کلان برای آن وجود دارد باید تناسبی بین جوایز و توان اجرایی وجود داشته باشد. در تنظیم جوایز نیز هم باید نگاه متناسبی با دورههای قبل وجود داشته باشد.
وی تاکید کرد: جشنواره خوشنویسی رضوی بستر فرهنگ سازی برای یک جریان است و آثار آن با محورها و اهداف جشنواره خلق میشود اما بر اساس روالی که در بنیاد امام رضا (ع) وجود دارد و آثار را در گنجینه رضوی نگهداری میکنند، در این جشنواره مسئله اقتصادی برای برگزارکنندگان مهم نیست تنها ترویج فرهنگ رضوی مهم است.
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