به گزارش خبرگزاری مهر ، به نقل از هالیوود ریپورتر این دو فیلم جوایز سی هزار دلاری بخش جریان‌های نوی جشنواره را دریافت کردند که فیلم‌های اول و دوم کارگردانان را به نمایش می‌گذارد. پارک جونگ بوم علاوه بر جایزه بهترین فیلم بخش جریان‌های نو ، جایزه ویژه فدراسیون جهانی منتقدان را هم دریافت کرد.



سیزده فیلم از کشورهای کره جنوبی ، هنگ کنگ ، چین ، فیلیپین، عراق ، هند ، ویتنام و تایلند در بخش جریان‌های نوی جشنواره حضور داشتند. وادا امی از ژاپن ریاست هیئت داوری این بخش را بر عهده داشت. او که برای طراحی لباس فیلم "آشوب" ساخته آکیرا کوروساوا برنده جایزه اسکار شده گفت: اعضای هیئت داوران به شدت تحت تاثیر ابعاد و عمق فیلم‌های خاضر در بخش جریان‌های نو قرار گرفته اند.



دیگر اعضای هیئت داوران عبارت بودند از کیم یون جین بازیگر کره ای که در مجموعه تلویزیونی "گمشدگان" نیز بازی کرده ، یانگ کی می بازیگر اهل تایوان ، مورالی نایر فیلمساز هندی و کریستوفر ترخت از مدیران جشنواره برلین.



در سایر بخش‌ها هم فیلم "خالص" ساخته لیزا لانگست ازسوئد برنده جایزه اول بخش فلش فوروارد جشنواره را دریافت کرد. این جایزه به بهترین فیلم‌های اول و دوم فیلمسازان غیر آسیایی اهدا می‌شود.



پانزدهمین دوره جشنواره فیلم بوسان روز جمعه به پایان می‌رسد.