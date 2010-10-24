دستگاه‌ های استان یزد برای جذب کامل اعتبارات اهتمام کنند

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، سیدمحمد میرسعیدی ظهر یکشنبه در جلسه برنامه ریزی جذب بودجه عمرانی دستگاه های اجرایی استان یزد اظهار داشت: با توجه به گستردگی استان یزد، مناطق محروم و پراکندگی جغرافیایی، یکی از دغدغه‌ هایی که بارها مطرح شده، بحث کمبود سقف اعتبارات عمرانی است.

میرسعیدی ادامه داد: از طرفی هرگاه درخواست اعتبار بیشتر مطرح می‌ شود، یکی از مشکلات موجود در سر راه، بحث مانده اعتبارات در دستگاه‌ های دولتی است.

معاون عمرانی استاندار یزد بیان داشت: در سالهای گذشته برخی از دستگاه‌ های اجرایی در تخصیص آخر سال و اعتباراتی که دیرتر از وقت معمول می ‌رسید، دچار مشکل می‌ شدند اما امسال با برگزاری جلسات منظم با دستگاه‌ های اجرایی به دنبال ایجاد تحرک بیشتر و بررسی طرح دستگاه‌ ها در راستای جذب اعتبارات عمرانی هستیم.

یزد در رتبه 28 دریافت اعتبارات عمرانی کشور قرار دارد

میرسعیدی رتبه این استان در دریافت اعتبارات عمرانی را بسیار پایین خواند و بیان داشت: یزد در رتبه 28 دریافت اعتبارات عمرانی قرار دارد.

وی عنوان کرد: یزد در حالی رتبه بیست و هشتم در جذب اعتبارات عمرانی را دارد که در زمینه کسب درآمد رتبه چهاردهم کشور را داراست.

وی با بیان اینکه میزان کسب درآمد با میزان اختصاص اعتبارات به استان یزد با یکدیگر همخوانی ندارد، خاطرنشان کرد: اگر درآمدهای استان در خود استان یزد هزینه می‌ شد، وضعیت بهتری در زمینه عمرانی داشتیم.

میرسعیدی تاکید کرد: اعتبارات عمرانی فعلی، پاسخگوی طرحهای در دست اقدام استان یزد نیست و لازم است در سالهای آتی در این زمینه بازبینی شود.

در این جلسه مدیران هر یک از دستگاه‌ های استان یزد، گزارشی از برنامه ‌های خود در مورد جذب اعتبارات عمرانی ارائه کردند و پیرامون مسائل مطرح شده بحث و تبادل ‌نظر صورت گرفت و تصمیمات لازم اتخاذ شد.