تداوم بحران سیاسی در فرانسه/ یک چهارم پمپهای بنزین تعطیل شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، هر چند گمان می رفت تصویب لایحه افزایش سن بازنشستگی در مجلس سنای فرانسه به اعتصابهای گسترده چند هفته اخیر فرانسویها پایان دهد، اما وضعیت بحرانی این کشور همچنان ادامه دارد.

در همین حال مقامهای فرانسوی از تعطیلی دست کم یک چهارم پمپهای بنزین در سراسر کشور بدلیل نداشتن سوخت خبر می دهند. بر این اساس مشکل نبود سوخت و تعطیلی پمپهای بنزین بویژه در بخشهایی در شمال غرب فرانسه و نیز در شهر پاریس وجود دارد که این روزها شاهد اعتصابات گسترده کارگری هستند.

این در حالی است که مسئولان اتحادیه صنایع نفت و پتروشیمی فرانسه (UFIP) در مورد وخامت بیشتر اوضاع در صورت ادامه اعتصابها هشدار می دهند. به گفته آنان روند سوخت رسانی به پمپهای بنزین بدلیل اعتصاب رانندگان خودروهای سوخت رسان مختل شده است.

طبق اعلام این اتحادیه که مسئولیت سوخت رسانی به 7 هزار و 600 پمپ بنزین را در سراسر فرانسه به عهده دارد، تنها 420 پمپ بنزین جاده ای فاقد مشکل در سوخت رسانی هستند. در همین حال دولت سارکوزی به مناسبت تعطیلات پاییزی فرانسویها که از روز گذشته آغاز شده از مردم خواسته است در مصرف بنزین صرفه جویی کنند.

از سوی دیگر گزارشها از افزایش تنفر از "نیکلا سارکوزی" رئیس جمهوری فرانسه از آغاز اعتصابها حکایت دارد. لایحه کاهش سن بازنشستگی تا کنون بخشهای وسیعی از مردم فرانسه از جمله دانشجویان و دانش آموزان را به مخالفان وی افزوده است.

طبق آخرین نظرسنجیها در هفته ای اخیر میزان محبوبیت سارکوزی کاهشی 9 درصدی داشته است. نتایج این نظرسنجی که به تازگی در روزنامه "ژورنال دو دیمانش" منتشر شده نشان می دهد میزان محبویت وی به کمتر از 30 درصد کاهش یافته است.

گفتنی است سنای فرانسه روز جمعه بدون توجه به اعتصابات گسترده مردمی، لایحه پیشنهادی دولت سارکوزی برای افزایش سن بازنشستگی را تصویب کرد. طبق نظرسنجیها حدود 52 درصد فرانسویها مخالفت لایحه مذکور بوده و حدود 70 درصد نیز از اعتصابات و اعتراضهای عمومی که اقتصاد این کشور را فلج کرده، حمایت می کنند.