حرکت ایران به سمت پیشرفت در گرو حرکت سایر جوامع است

به گزارش خبرگزاری مهر ، دکتر محمود احمدی نژاد رئیسجمهور صبح امروز پنجشنبه در همایش ملی نقش مدیریت راهبردی در تحقق چشمانداز 20 کشور اظهار داشت: توجه به سند چشمانداز 20 ساله و نقش مدیریت راهبردی در این سند اقدام ارزشمندی است.
وی ادامه داد : مدیریت هم حرکت میکند و هم برای رسیدن به مقصود حرکت میدهد، مدیریت باید همه توانمندیها را بشناسد و مطابق به تمایلات و انگیزهها به نقطهای برسد که همگان در آن احساس مشارکت و نیاز داشته باشند.
رئیسجمهور خاطر نشان کرد: سند چشمانداز کار بزرگ و ارزشمندی است و عاملی برای همگرایی و همافزایی محسوب میشود. اما سند چشمانداز یک نقطه راهنما است.
احمدینژاد در ادامه افزود برای رسیدن به اهداف سند چشمانداز تمام بخشهای مختلف جامعه باید در آن مشارکت داشته باشند و خود را در انجام این مأموریت شریک بدانند.
رئیسجمهور تصریح کرد: نمیتوان تنها افق رسیدن به هدف چشمانداز را در ایران ترسیم کرد، زیرا حرکت به سمت اهداف چشمانداز مشروط به تناسب آن با مناسبات جهانی است و در واقع مناسبات جهانی باید در خدمت این تحول قرار بگیرد و در غیر این صورت تحول محقق نخواهد شد.
احمدینژاد در ادامه خطاب به مدیران اظهار داشت: مدیری موفق است که افق بالاتری را مد نظر قرار دهد و احاطه بیشتری نسبت به امکانات موجود داشته باشد، اگر افق را در نقطهای قرار بدهیم که کل جامعه بشری احساس مشارکت کند شرایط به طور یقین تغییر خواهد کرد.
وی تأکید کرد تحقق چشمانداز کشور در گرو حرکت تمام نظامات جامعه است و حرکت ایران نیز در گرو حرکت سایر جوامع است و هرقدر افق نگاه را گستردهتر کنیم امکان همافزایی بیشتر است.
احمدینژاد تصریح کرد: اگر افق نگاهمان را جهانی کنیم در صورت بروز هر اتفاقی آن حادثه تبدیل به فرصت میشود، زمانی که نگاه آینده دور به معنای کمال میباشد تمام حوادث، اتفاقات و حتی حرفهای شیاطین میتوان در خدمت اهداف قرار بگیرد.
رئیس جمهور در بدو ورود به این همایش از یگان حاضر در میدان سان دید.
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