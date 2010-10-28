نرخ نان در گلستان واحد می شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، سید حمید رضا میرآفتاب پیش از ظهر پنجشنبه در نشست در ستاد هدفمندکردن یارانه های این اداره کل افزود: به دنبال اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها درکشور قیمت آرد تحویلی به تمامی نانوایان به یک نرخ یکسان خواهد بود که این امر نیز کاهش قیمت نان در سطح تمامی واحد های نانوایی آزادپز را به دنبال خواهد داشت البته این نرخ پس از تعیین قیمت گندم ملی اعلام نهایی می شود و با آزاد شدن قیمتها، نرخ آرد از قیمت فعلی آن ارزانتر که به تبع آن نیز شاهد کاهش 18 تا 20 درصدی قیمت نان خواهیم بود.

وی گفت: اکنون قیمت خرید تضمینی گندم حدود 380 تومان است و نرخ ملی گندم ارزانتر از این میزان خواهد بود که دولت نرخ تضمینی را برای حمایت از کشاورزان اعلام کرده است ، همچنین در حال حاضر آرد تحویلی به واحد های نانوایی یارانه ای (دولتی) و آزادپز به دو نرخ متفاوت است که این امر تفاوت قیمت میان نان های نانوایی های دولتی و آزادپز را ایجاد کرده است و این موضوع خود باعث از بین بردن رقابت در زمینه تولید نان با کیفیت از سوی نانوایی ها شده است.

میرآفتاب در خصوص نگرانی های ایجاد شده توسط برخی خبرگزاری ها و نشریات استانی و کشوری در زمینه افزایش قیمت نان پس از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها خاطرنشان کرد: مردم نگران این افزایش قیمت نباشند زیرا مابه التفاوت آن در قالب یارانه های نقدی به حساب مردم واریز می شود و حتی دولت در زمینه یارانه اختصاص داده به نان درجهت ایجاد آرامش خاطر هموطنان، افزایش قیمت در نظر گرفته شده برای نان را افزایشی حداقلی و آن هم به منظور ارتقا سطح کیفی نان دیده است.



وی ادامه داد: همزمان با هدفمند شدن یارانه ها ما می توانیم شاهد ارتقا بیشتر کیفیت نان باشیم که این امر نیز به اقتصاد و سلامت خانوار کمک شایانی می کند.

وی افزود: پیش بینی می شود با آزاد شدن قیمتها، نرخ نان حداقل بین 20 تا 25 درصد از نرخ نان در نانوایهای آزادپز کمتر شود.