9 پروژه راه وترابری خراسان شمالی در سفر هیئت دولت به بهره برداری می رسد

مدیرکل راه و ترابری خراسان شمالی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با توجه به برنامه ریزی های صورت گرفته از سوی معاونت امور عمرانی استانداری و این اداره کل در دور سوم سفر هیئت دولت به خراسان شمالی پروژه جاده جاجرم - سنخواست که طول سفر مرکز خراسان شمالی به تهران را به میزان قابل ملاحظه ای کاهش می دهد توسط وزیر راه وترابری افتتاح می شود.

وی اظهارداشت: اعتبار ساخت این محور که طول آن 40 کیومتر است که مبلغی بالغ بر 57 هزارو 500 ریال برای آن هزینه شده است.



وی گفت: در سفر وزیر راه و ترابری قطعه اول محور بجنورد - سنخواست نیز توسط وزیر راه مورد بازدید قرار خواهد گرفت که اعتبار سرمایه گذاری انجام گرفته آن 25 هزار میلیارد ریال است.



باقر نیا گفت: مهمترین طرحی که در سفر هیئت دولت مورد کلنگ زنی قرار خواهد گرفت پروژه باند دوم محور بجنورد به جنگل گلستان است که طول 155 کیلومتر است.



مدیرکل راه وترابری خراسان شمالی اجرای این پروژه را از با اهمیت ترین پروژه های راه وترابری دانست و گفت: سالانه بیش از 15 میلیون مسافر برای زیارت بارگاه حضرت ثامن الحجج(ع) از این محور عبور می کنند.



وی گفت: مرحله اول طرح چهار خطه بجنورد جنگل - گلستان به طول 40 کیلومتر در این دور از سفر هیات دولت کلنگ زنی خواهد شد که با اعتبار اولیه سه میلیارد تومان عملیات اجرای آن شروع می شود.



باقرنیا همچنین از کلنگ زنی راه آهن جوین - اسفراین - بجنورد خبر داد و گفت: بازدید از محور روستایی چخماقلو - گرمک، کنار گذر شمالی بجنورد، باند دوم محور بجنورد - آشخانه، کلنگ زنی قطعه دوم راه بام به قوچان و باند دوم اسفراین به بجنورد توسط وزیر راه وترابری صورت می گیرد.