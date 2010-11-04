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۱۳ آبان ۱۳۸۹، ۱۶:۴۷

کمالوندی:

9 اثر نمایشی برای شرکت در جشنواره تئاتر لرستان انتخاب شدند

9 اثر نمایشی برای شرکت در جشنواره تئاتر لرستان انتخاب شدند

خرم آباد - خبرگزاری مهر: سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان لرستان از انتخاب 9 اثر نمایشی برای شرکت در جشنواره تئاتر این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، امین کمالوندی در این رابطه ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان از بازبینی آثار ارسال شده به بیست و دومین جشنواره تئاتر استان لرستان خبر داد.

وی ادامه داد: این جشنواره با هدف شناسایی استعدادهای خلاق هنرمندان و همچنین تلاش برای توسعه و ماندگاری هنر تئاتر با بهره گیری از سیاستها، رهنمودها و دستورالعملهای مسئولان برگزار می‌شود.

سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان لرستان تصریح کرد: توجه به میراث گرانقدر دینی، ملی و تاکید بر ویژگیهای فرهنگی، اقلیمی، بومی و مخاطب‌گرایی، توجه به مضامین و ارزش اجتماعی، اخلاقی و هنجارشناسی، توجه ویژه به گزینش آثار فاخر و برجسته از نظر محتوایی، کیفی و هنری با توجه به سبک و شیوه اجرایی و انعکاس ارزشهای متعالی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس و به روز بودن موضوع نمایش از معیارهای انتخاب برترین نمایش بوده است.

کمالوندی یادآور شد: از بین 40 اثر ارسالی به دبیرخانه جشنواره 21 اثر نمایشی برای بازبینی انتخاب که از این میان در نهایت 9 اثر نمایشی برای شرکت در بیست و دومین جشنواره تئاتر استان لرستان انتخاب شده اند.

وی توجه به اولویتهای بومی و باورهای دینی و قومی را از اهداف برگزاری بیست ودومین جشنواره تئاتر استانی برشمرد و یادآور شد: جشنواره تئاتر استان لرستان پانزدهم آبان کار خود را آغاز می کند.

کد مطلب 1185096

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