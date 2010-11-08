آرای هایدگر بررسی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب به بررسی آرای فیلسوفان اگزیستانسیالیست از جمله هایدگر اختصاص دارد.

سارتر، نیچه، کی‌یرکگارد، مرلوپونتی و کامو از فیلسوفان بزرگ قرن بییستم هستند. این متفکران، فیلسوفان مهم و پیشگام مکتب اگزیستانسیالیسم هستند.

در این کتاب به طور مقدماتی به بررسی مکتب اگزیستانسیالیسم و آرای این متفکران از جمله هایدگر پرداخته شده، فردیت، آزادی اراده و مسئولیت فردی که از آنها می‌توان به عنوان فلسفه زندگی نام برد از جمله موضوعاتی هستند که در این کتاب بر اساس این مکتب مورد بررسی قرار می‌گیرند.

اگزیستانسیالیسم جریانی فلسفی و ادبی است که پایه آن بر آزادی فردی، مسئولیت و نیز نسبیت‌گرایی است. از دیدگاه معتقدان این جریان فکری هر انسان، وجودی یگانه است که خود روشن کننده سرنوشت خویش است.

فیلسوفان اگزیستانسیالیست هستی انسان را به عنوان گونه‌ای متمایز از هستی دیگران مورد دقت قرار می‌دهند و با دقت به این تمایز هستی انسان را وجود می خوانند. آنها می‌کوشند نشان دهند که چه تفاوتی میان وجود یا بودن انسان در این دنیا با سایر شکل‌های هستی یافتنی است.

این کتاب با عنوان "مقدمه‌ای کوتاه بر اگزیستانسیالیسم" از سوی انتشارات دانشگاه آکسفورد منتشر شده است.