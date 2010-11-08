تشییع پیکر شهید موسوی شوشتری در تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرتیپ پاسدار سید محمد علی موسوی شوشتری پس از سال ها مجاهدت، جانبازی، تلاش خستگی ناپذیر و تحمل درد و رنج ناشی از مجروحیت های متعدد دوران دفاع مقدس سرانجام صبح روز یکشنبه در بیمارستان بقیه الله تهران به خیل همرزمان شهیدش پیوست.

وی در سال 1342 در خرمشهر به دنیا آمد و تا سطح کارشناسی ارشد در رشته مدیریت امور دفاعی به تحصیل ادامه داد.

سردار شوشتری در سال 1359 با عضویت در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی وارد صحنه های نبرد حق علیه باطل شد و تا سال 1367 به مدت 95 ماه در مسئولیت های مختلف در طول دفاع مقددس نقش آفرینی کرد.

