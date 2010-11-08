به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمحمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در حاشیه بازدید از بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای با اعلام این مطلب گفت: با توجه به تجربه‌های انجام شده و تولیداتی که بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای همراه با بخش خصوصی تهیه کرده است، به زودی خبرهای خوبی از بازی‌های رایانه‌ای خواهیم داشت.

وی با اشاره به سرمایه گذاری برای تولیدات فاخر و تکیه بر فرهنگ ایرانی اسلامی کشورمان در تولید بازی‌های رایانه‌ای افزود: تولیدات فاخری در عرصه بازی‌های رایانه‌ای انجام شده است و به زودی برخی از این تولیدات به مخاطبان عرضه می‌شود. یکی از این تولیدات بازی میرمهنا است که با نگاه مبارزه با استکبار جهانی و با تکیه بر فرهنگ بومی، دلاوری‌های هموطنان جنوب کشور را در این عرصه به نمایش گذاشته است.

وی ادامه داد: تولید بازی‌های رایانه‌ای به نقطه‌ای رسیده که این بازی‌ها امروز قابلیت رقابت با محصولات خارجی را هم دارند و این امر نشانگر پیشرفت کشور در این زمینه است. تدوین و اجرای نظام ملی رده بندی سنی بازی‌های رایانه‌ای، از دیگر فعالیت‌های قابل توجه بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای به شمار می‌رود و بر همین اساس نظارت بسیار خوبی نیز در توزیع بازی‌های رایانه‌ای خارجی صورت گرفته است.

سید محمد حسینی همچنین با اشاره به حضور بنیاد ملی بازی های رایانه ای در نمایشگاه‌های بزرگ بین‌المللی خاطرنشان کرد: حضور در عرصه‌های جهانی امروز یکی از ماموریت‌های مهم دولت به شمار می‌رود و البته باید در این حوزه از ظرفیت‌های موجود به نحو مطلوب استفاده کرد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین از برپایی نخستین جشنواره بازی‌های رایانه‌ای در تهران خبر داد و افزود: جشنواره بازی‌های رایانه‌ای با توجه به ظرفیت‌های موجود و با هدف تقویت این عرصه برگزار خواهد شد و در حال حاضر در تلاش هستیم تا در زمانی مناسب این جشنواره را برگزار کنیم.

وی با اشاره به حمله دشمنان در این عرصه یادآور شد: امروز دشمن با استفاده از این رسانه، ملت ایران را نشانه گرفته است و بازیسازان ایرانی در صفوف اول جنگ نرم قرار دارند. غربی‌ها در این عرصه تلاش کرده‌اند تا چهره منفوری از مسلمانان و ایرانیان را به تصویر بکشند. ما نیز باید جنایات آمریکا و دیگر کشورهای غربی را در کشتار مردم بیگناه دنیا به نام دموکراسی و آزادی به تصویر بکشیم.

حسینی گفت: دولت از تولید بازی‌های رایانه ای و رشد این هنر صنعت حمایت می‌کند و وزارت فرهگ و ارشاد اسلامی از برنامه‌های بنیاد ملی بازی رایانه‌ای حمایت خواهد کرد و اعتبارات این بخش را در سال آینده افزایش خواهد داد.

سید محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و جواد شمقدری معاون امورسینمایی و سمعی و بصری یکشنبه 16 آبان‌ماه از بخش‌های مختلف بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای بازدید کردند.