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۱۷ آبان ۱۳۸۹، ۱۳:۵۸

هوای امروز تهران در شرایط ناسالم است

هوای امروز تهران در شرایط ناسالم است

بر اساس اطلاعات رسیده از ایستگاههای سنجش آلودگی هوای شهر تهران، بر میزان غلظت آلاینده های ذرات معلق افزوده شده و شاخص کیفیت هوا هم اکنون در شرایط ناسالم است.

به گزارش خبرگزاری مهر، وضعیت آلودگی هوای پایتخت امروز دوشنبه نسبت به روز گذشته با کاهش غلظت آلاینده منوکسید کربن و افزایش غلظت آلاینده های ذرات معلق مواجه بوده به نحوی که ذرات معلق کمتر از 10 میکرون و ذرات معلق کمتر از 2.5 میکرون نسبت به روز گذشته در همین ساعت افزایش یافته است. 

به این ترتیب میانگین غلظت آلاینده ذرات معلق کمتر از 2.5 میکرون فراتر از حد مجاز بوده و شاخص کیفیت هوا هم اکنون در شرایط ناسالم است.

همچنین گزارش هواشناسی حاکی از آسمانی صاف همراه با غبار محلی است. به این ترتیب انتظار می رود شاخص کیفیت هوا در شرایط ناسالم باقی بماند.

مرکز هماهنگی اطلاع رسانی آلودگی هوای تهران، اثرات بهداشتی وضعیت هوای تهران را شامل افزایش احتمال علائم تنفسی در افراد حساس، تشدید بیماری قلبی و ریوی، مرگ و میر زودرس در افراد مبتلا به بیماری های قلبی، ریوی و افراد مسن اعلام کرده است. 

همچنین در هشداری بهداشتی از افراد مبتلا به بیماریهای قلبی تنفسی، ریوی، سالمندان و کودکان خواسته شده فعالیتهای طولانی مدت در فضای باز را کاهش دهند.

کد مطلب 1187486

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