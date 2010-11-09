  1. سیاست
  2. سایر
۱۸ آبان ۱۳۸۹، ۱۰:۰۴

ترکیه گفتگو با کره جنوبی برای ساخت نیروگاه هسته ای را ناموفق خواند

ترکیه گفتگو با کره جنوبی برای ساخت نیروگاه هسته ای را ناموفق خواند

وزیر انرژی ترکیه از ناموفق بودن گفتگوهای این کشور با کره جنوبی برای ساخت نخستین نیروگاه اتمی خود خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، "تانر ییلدیز" روز گذشته در این باره گفت که آنکارا پس از به توافق نرسیدن با کره جنوبی، آمادگی خود را برای پذیرش پیشنهادی بهتر در زمینه ساخت نیروگاه هسته‌ ای اعلام کرده است.
 
بر پایه بررسی‌های اولیه، هزینه ساخت این نیروگاه هسته‌ای ترکیه حدود 20 میلیارد دلار برآورد شده است.

وزیر انرژی ترکیه افزود، هنوز جزئیات مربوط به مسائل مالی این پروژه از جمله تضمین‌های مالی و یا توزیع سهام شرکتی که ساخت و راه‌اندازی نیروگاه را بر عهده خواهد داشت، حل و فصل نشده است.

آنکارا و سئول در مارس 2010 برای ساخت نیروگاه هسته ‌ای در سینوپ در ساحل دریای سیاه به توافق اولیه رسیدند، اما توافق نهایی حاصل نشده است.

آنکارا همچنین در ماه مه 2010 قراردادی به ارزش 20 میلیارد دلار با مسکو امضا کرد که بر مبنای آن ساخت اولین نیروگاه هسته‌ای ترکیه به روسیه واگذار شد. این نیروگاه قرار است در آکویو در سواحل دریای مدیترانه ساخته شود.

ترکیه در نظر دارد برای تامین انرژی کافی و کاهش نیازهای داخلی به سوخت‌های فسیلی، تا سال 2023 دست کم 2 نیروگاه هسته‌ ای را در دو نقطه این کشور احداث و راه ‌اندازی کند.
کد مطلب 1188050

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها