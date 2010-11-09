ترکیه گفتگو با کره جنوبی برای ساخت نیروگاه هسته ای را ناموفق خواند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، "تانر ییلدیز" روز گذشته در این باره گفت که آنکارا پس از به توافق نرسیدن با کره جنوبی، آمادگی خود را برای پذیرش پیشنهادی بهتر در زمینه ساخت نیروگاه هسته‌ ای اعلام کرده است.



بر پایه بررسی‌های اولیه، هزینه ساخت این نیروگاه هسته‌ای ترکیه حدود 20 میلیارد دلار برآورد شده است.



وزیر انرژی ترکیه افزود، هنوز جزئیات مربوط به مسائل مالی این پروژه از جمله تضمین‌های مالی و یا توزیع سهام شرکتی که ساخت و راه‌اندازی نیروگاه را بر عهده خواهد داشت، حل و فصل نشده است.



آنکارا و سئول در مارس 2010 برای ساخت نیروگاه هسته ‌ای در سینوپ در ساحل دریای سیاه به توافق اولیه رسیدند، اما توافق نهایی حاصل نشده است.



آنکارا همچنین در ماه مه 2010 قراردادی به ارزش 20 میلیارد دلار با مسکو امضا کرد که بر مبنای آن ساخت اولین نیروگاه هسته‌ای ترکیه به روسیه واگذار شد. این نیروگاه قرار است در آکویو در سواحل دریای مدیترانه ساخته شود.



ترکیه در نظر دارد برای تامین انرژی کافی و کاهش نیازهای داخلی به سوخت‌های فسیلی، تا سال 2023 دست کم 2 نیروگاه هسته‌ ای را در دو نقطه این کشور احداث و راه ‌اندازی کند.