شورای حل اختلاف براحتی جریمه های پلیس را حذف می کند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین رحیمی با حضور در جلسه روز سه شنبه شورای شهر به منظور ارائه گزارش در خصوص وضعیت ترافیکی تهران اظهار داشت: پلیس راهور تهران بزرگ به منظور تسهیل در وضعیت ترافیک تهران دو راهبرد اصلی در نظر گرفته است.

وی آموزش و استانداردسازی رفتار کارکنان و ماموران حاضر در تقاطع ها، مجهز کردن ماموران به تجهیزات هدایت ترافیکی و.. را از جمله اقدامات انجام شده خواند و ادامه داد: گروه ویژه ای برای برخورد با بعضی تخلفات رانندگی تشکیل شده است.

سردار رحیمی افزود: پیش ازاین در برخی تخلفات رانندگی از یگان ویژه استفاده می شد اما اکنون گروه ویژه ای متشکل از ماموران راهنمایی و رانندگی برای رسیدگی به این تخلفات تشکیل شده است.

رئیس پلیس راهوربه ساماندهی سرویس مدارس نیز اشاره کرد و در خصوص برخورد با خودروهای فاقد معاینه فنی گفت: تاکنون با بیش از 40 هزار خودرو در این زمینه برخورد شده که این مساله افزایش 30 درصدی مراجعات به مراکز معاینه فنی خودرو را به همراه داشته است. همچنین تمام خودروهای راهنمایی و رانندگی نیز به مراکز معاینه فنی مراجعه کرده اند.

وی تقویت و تشدید اقدامات در مورد پلیس بزرگراه را از دیگر اقدامات پلیس راهور خواند و گفت: تعداد خودروهای پلیس بزرگراه از سه دستگاه به 70 دستگاه افزایش یافته است که تخلفاتی نظیر توقف در حاشیه اتوبانها، حرکت با دنده عقب در بزرگراه ها و برخورد با موتورسیکلتهای بدون تجهیزات از جمله مهمترین اقدامات آن است.

ثبت 590 هزار تخلف در محدوده طرح ترافیک

سردار رحیمی با بیان اینکه شهرداری تهران هزینه بسیاری برای برخورد با متخلفان ورود به محدوده طرح ترافیک و تجهیز دوربینها انجام داده گفت: 590 هزار مورد تخلف ورود با محدوده طرح توسط دوربین ها شناسایی و جریمه و بیش از هفت هزار مورد نیز به صورت دستی شناسایی شدند.

وی ادامه داد: سه هزار و 427 خودرو که به محدوده طرح زوج و فرد وارد شدند توقیف شدند و همچنین بیش از دو هزار و 700 خودروی پلاک مخدوش نیز به مراجع قضایی معرفی شدند.

رئیس پلیس راهور آموزش هشت هزار نفر از رانندگان شرکت واحد و همچنین رانندگان دستگاههای دولتی و خصوصی را از دیگر برنامه های در حال اجرا دانست و ادامه داد: تجهیز افسران اخطاریه نویس به دستگاههای "هندهلد" برای ثبت تخلفات و جرایم، برخورد با تخلفات رانندگی شبانه، راه اندازی فوریتهای پلیسی رسیدگی به تصادفات، گسترش کنترل مکانیزه محدوده طرح زوج و فرد و ساماندهی نحوه اجرای طرح پارکبان از جمله برنامه های آتی پلیس راهور است.

پارکبانها ساماندهی می شوند

وی افزود: در حال حاضر پارکبانها در وضعیت نابسامان به سر می برند و هر میزان که تمایل دارند از مردم پول دریافت می کنند که این اوضاع ساماندهی خواهد شد و به اولین گروه از پارکبانها نیز امروز آموزش داده شد.

رئیس پلیس راهور در ادامه در مورد قانون سهم مدیریت شهری از جرایم داخل شهر و همچنین وضعیت رسیدگی شورای حل اختلاف به تخلفات رانندگی گفت: شهرداری براساس قانون باید 30 درصد از هزینه دریافتی ناشی از تخلفات رخ داده در داخل شهر را بردارد و این قانون است.

شورای حل اختلاف راحت جریمه ها را حذف می کند

وی افزود: پلیس نسبت به فعالیت شوراهای حل اختلاف بسیار گله مند است چرا که بسیار راحت برگه تخلف صادر شده از سوی پلیس را حذف می کنند اما در قانون جدید حضور نیروی پلیس در کنار قاضی در مورد جرائم رانندگی پیش بینی شده است.

رحیمی همچنین در مورد افزایش ترافیک در محدوده پارک وی بعد از نصب چراغ راهنمایی و رانندگی اظهار داشت: ترافیک این محدوده صبح و عصر کمی افزایش یافته اما در دیگر ساعات منظم شده است البته از دلایل بروز ترافیک در این محدوده و همچنین بزرگراه شهید مدرس، شهید چمران، نیایش و.. بسته شدن بخشی از خیابان توسط باشگاه انقلاب، صدا و سیما و نمایشگاه بین المللی است.

وی ادامه داد: با این مراکز بارها جلساتی گذاشته شده اما هرکدام دلیلی برای این کار بیان می کنند و موضوعاتی مانند فراهم شدن امنیت و .. را از دلایل این کار می دانند اما خیابان متغلق به عموم است و ما نیز چندین مرتبه درخواست کرده ایم این مسئله را حل کنند اما متاسفانه هر کدام جزیره ای عمل می کنند.

وی تاکید کرد: با بازکردن خیابانهای مسدود شده و اختصاصی این مراکز، بخشی از گره ترافیکی بزرگراه ها و معابر این محدوده شکسته می شود.