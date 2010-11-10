گوگل به مسافران هوایی اینترنت هدیه می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر، بزرگترین موتور جستجوی دنیا به حدود 15 میلیون مسافر خطوط هوایی آمریکا از 20 نوامبر تا دومین روز سال نو به عنوان هدیه کریسمس اینترنت "وای- فای" رایگان در پرواز می دهد.

گوگل اعلام کرد که توافقی را با سه شرکت هوایی آمریکایی "ایر ترین ایر ویز"، "دلتا" و "ویرجین امریکا" به امضا رسانده است که برپایه آن مسافران حدود 700 هواپیمای این شرکتها می توانند در طول پرواز از اینترنت رایگان استفاده کنند.

شرکت مانتین ویوو برپایه فناوریهای کنونی اتصال در پرواز و با استفاده از سرویس GoGo شرکت "ایر سل"، ارائه دهنده اینترنت وای- فای در هواپیما این هدیه کریسمس را به مسافران هوایی می دهد.

سرویس GoGo به طور کلی یک سرویس اینترنت پولی است که تعرفه های آن برمبنای مدت زمان پرواز تعیین می شود.

براساس گزارش وب نیوز، گوگل تاکید کرد: "با این روش، مسافران آمریکایی حتی در طول پرواز می توانند در زمان جشنهای سال نو و کریسمس تماس خود را با خانواده حفظ کنند، شاید آنها بخواهند قبل از جشن کریسمس آخرین ایمیل را به خانواده خود ارسال کنند."

در طول جشنهای سال گذشته، گوگل در بیش از 50 فرودگاه آمریکا و تنها در پروازهای خطوط هوایی شرکت "ویرجین امریکا" اینترنت رایگان ارائه می کرد.