هدف الهی و پیوند قلبی با مردم دو ویژگی ارتش جمهوری اسلامی ایران است

به گزارش خبرگزاری مهر، چهارمین مراسم مشترک دانش آموختگی و تحلیف دانشجویان دانشگاههای افسری ارتش جمهوری اسلامی ایران امروز چهارشنبه با حضور حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی دردانشگاه هوایی شهید ستاری برگزار شد.

فرمانده معظم کل قوا در ابتدای این مراسم، پس از ورود به میدان در محل یادمان شهدا حضور یافتند و ضمن قرائت فاتحه علو درجات شهدای گرانقدر را از خداوند متعال مسئلت کردند. سپس حضرت آیت الله خامنه ای از یگانهای حاضر در میدان سان دیدند.

رهبر انقلاب اسلامی در این مراسم، الگوی اقتدار در نظام اسلامی را متکی بر ایمان، اعتماد به خدا و تلاش مخلصانه در راه آرمانهای والا دانستند و تأکید کردند: نیروهای مسلح از جمله ارتش جمهوری اسلامی ایران با اتکاء بر ایمان توانسته اند در تولید تجهیزات نظامی نیز به پیشرفت های قابل توجهی دست پیدا کنند که در این راه، نیروی هوایی پیشقدم بوده است.

فرمانده کل قوا، هدف الهی و انسانی و پیوند قلبی با مردم را دو ویژگی ارتش جمهوری اسلامی برشمردند و افزودند: در الگوی اقتدار نظام اسلامی، نظم، تجهیزات نظامی و آموزش از جایگاه مهمی برخوردارند اما روح همه این ابزارها، احساس تکلیف الهی و اتکال به خداوند متعال است.

حضرت آیت الله خامنه ای با تأکید بر اینکه قدرتهای مادی که الگوی اقتدار آنها، صرفاً تجهیزات نظامی و محاسبات مادی است، قادر به شکست ملتی با الگوی اقتدار اسلامی نیستند، خاطرنشان کردند: نمونه عینی غلبه قدرت معنوی بر قدرت مادی، پیروزی انقلاب اسلامی بود که ملت ایران توانست با دست خالی ولی با اتکاء به ایمان بر رژیم طاغوتی شاه غلبه کند.

ایشان پیروزی ملت ایران در جنگ تحمیلی را نمونه دیگری از این موضوع برشمردند و افزودند: ملت ایران در دوران دفاع مقدس، در میان تحریم همه جانبه، با اتکاء به ایمان و شجاعت جوانان و نیروهای مسلح خود توانست بر رژیم فاسد بعثی که مورد حمایت کامل شرق و غرب بود، پیروز شود.

فرمانده کل قوا یکی از ویژگی های اقتدار اسلامی را تقویت نیروی خود اتکایی و شکوفا شدن استعدادها دانستند و تأکید کردند: در الگوی اقتدار اسلامی، می توان از مستکبران عالم مستغنی بود و نیروهای مسلحی مجهز به فرآورده ها و محصولات فکر و ذهن ایرانی بوجود آورد.

رهبر انقلاب اسلامی با تأکید بر اینکه پیشرفتهای نیروهای مسلح کشور در ساخت تجهیزات نظامی پیچیده و پیشرفته، نتیجه این تفکر است، خاطرنشان کردند: اولین مؤسسه جهاد خودکفایی در نیروی هوایی بوجود آمد و شهدای عالیقدری همچون ستاری، بابایی، خضرایی و «دوران» در این مسیر پیشگام بودند.

حضرت آیت الله خامنه ای دانشجویان دانشگاههای افسری را به ادامه مسیر این شهدای گرانقدر و حرکت در چارچوب الگوی اقتدار اسلامی توصیه کردند و افزودند: درس، تحقیق و پژوهش را در چارچوب اتکاء بر تواناییهای خود و استفاده از تجربیات پیشکسوتان، جهت دهید و به هیچ حدی از پیشرفت نیز قانع نشوید.

ایشان با تأکید بر اینکه مسیر کمال و سعادت بی پایان است خاطرنشان کردند: دانشگاههای نیروهای مسلح جزو امیدبخش ترین کانونهای علمی کشور هستند که باید با نگاه به آینده و ترسیم چشم اندازی روشن، حرکت رو به جلوی خود را پویاتر و سریعتر ادامه دهند.

در مراسم دانش آموختگی و تحلیف دانشجویان دانشگاههای افسری ارتش جمهوری اسلامی ایران، از تعدادی از خانواده های شهدا و همچنین اساتید، فرماندهان، دانش آموختگان و دانشجویان نمونه تقدیر شد و نمایندگان دانشجویان جدید نیز از دست رهبر انقلاب اسلامی، سردوشی گرفتند.

در ابتدای این مراسم امیر سرتیپ شاه صفی فرمانده نیروی هوایی در سخنانی تأکید کرد: دانشجویان دانشگاههای افسری ارتش با تکیه بر ایمان، انضباط و دانش های نوین درعرصه جهاد و جنگ نرم حضوری فعال دارند وهمواره آماده اقدام بهنگام هستند.

امیر سرتیپ شیخ حسنی فرمانده دانشگاه هوایی شهید ستاری نیز در گزارشی از وضعیت تحصیلی دانشگاههای افسری، به ایجاد تغییرات اساسی در شیوه های جذب دانشجو و سرفصل های دروس اشاره کرد و گفت: مأموریتهای پژوهشی با رویکرد تحقیقات برای خودکفایی از جمله فعالیتهای دانشگاههای افسری ارتش است.

در این مراسم دانشجویان دانشگاههای افسری ارتش، رزمایش میدانی را نیز اجرا کردند.

در پایان مراسم یگانهای حاضر در میدان از مقابل فرمانده کل قوا رژه رفتند.