هشت هزار ازدواج در استان مرکزی به ثبت رسید

غلامرضا فتح ‌آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: براساس آمار منتشر شده از سوی سازمان ثبت احوال کشور و مطابق نتاج آخرین سرشماری عمومی نفوس و مسکن، تعداد 471 هزار و 649 نفر از جمعیت استان مرکزی در گروه سنی 15 تا 29 سال قرار دارند و جوان محسوب می‌شوند که 173 هزار و 235 نفر از آنان متاهل، 295هزار و 389 نفر مجرد و دو هزار و 827 نفر نیز بیوه بر اثر فوت یا جدایی از همسر هستند.

وی افزود: در این مدت تعداد هشت هزار و 961 مورد ازدواج و یک هزار و 332 مورد طلاق در استان مرکزی روی داده که نشان می‌دهد 14.87 درصد از ازدواج‌ها در استان به طلاق ختم شده است که این میزان در شش ماهه اول سال گذشته، 14.14 درصد بوده است.

مدیرکل امور اجتماعی استانداری مرکزی ادامه داد: همچنین در سال گذشته تعداد 16 هزار و 165مورد ازدواج در سطح استان مرکزی به ثبت رسیده است که نسبت به سال 87 یک درصد رشد داشته است.

فتح‌آبادی با اشاره به اینکه میزان رشد ازدواج از ابتدای سال تاکنون در سطح استان نیز 7.25درصد مورد بوده است، اضافه کرد: میزان طلاق در سال گذشته در استان مرکزی 14.86 درصد کل ازدواج‌ها بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل که 12.96 درصد کل ازدواج‌ها منجر به طلاق شده، میزان طلاق افزایش یافته است.

دبیر کارگروه تخصصی امور اجتماعی و فرهنگی استان مرکزی گفت: همگام با سیاستهای دولت، در سطح استان مرکزی شبکه فعالان ازدواج (شفا) به عنوان یک نهاد مردمی و غیردولتی در استان در مراحل نهایی راه ‌اندازی قرار دارد تا در زمینه ترویج فرهنگ درست ازدواج در فعالیت کند.