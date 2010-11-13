گروکشی آمریکا از سازمان ملل قبل از مذاکرات ایران و 1+5

به گزارش مهر، سازمان ملل متحد شب گذشته گزارشی را منتشر کرده که در آن ادعا شده کره شمالی مواد هسته ای و همچنین تجهیزات موشکی ممنوعه را به ایران، سوریه و میانمار صادر کرده است.

در این گزارش همچنین ادعا شده که گزارش انتقال تجهیزات موشکی و مواد هسته ای ممنوعه از کره شمالی به دیگر کشورها از شش ماه قبل آماده بوده، اما چین از انتشار آن جلوگیری کرده است.

این گزارش در حالی منتشر می شود که تنها یک هفته از انتشار گزارش شورای حقوق بشر سازمان ملل که در آن از وضعیت حقوق بشر در آمریکا انتقاد شده بود می گذرد.

رسوایی به بار آمده برای آمریکا به موجب این گزارش به حدی بود که حتی خروج واشنگتن از این شورای سازمان ملل مطرح شد. اما نگاهی به سیر تحولات روزهای اخیر نشان می دهد که غرب و در راس آنها آمریکا اهدافی را در پس آن دنبال می کنند.

نکات مبهم در گزارش سازمان ملل

در گزارش دیشب سازمان ملل دو نکته مبهم وجود دارد که خبرگزاری فرانسه به عنوان منتشر کننده هیچ پاسخی به آنها نداده است.

-اول آنکه چگونه ممکن است گزارشی که علیه ایران، سوریه و کره شمالی بوده به مدت شش ماه در سازمان ملل مسکوت بماند؟

بر کسی پوشیده نیست که آمریکا بیشترین نفوذ را در سازمان ملل دارد که البته خود این موضوع دلایل متفاوتی دارد. حال با توجه به دشمنی دیرینه آمریکا با جمهوری اسلامی ایران و همچنین عداوت ایالات متحده با سوریه و کره شمالی چگونه ممکن است که واشنگتن اجازه بدهد این گزارش به مدت شش ماه در سازمان ملل معوق بماند؟

علاوه بر آن اگر چنین گزارشی وجود داشته چرا آژانس بین المللی انرژی اتمی در گزارش های خود در ارتباط با برنامه هسته ای ایران و حتی سوریه که اخیرا منتشر شده هیچ اشاره ای به آنها نکرده است؟

- نکته مبهم دوم آنکه، چرا چین از انتشار این گزارش جلوگیری کرده است؟ آیا انتشار این گزارش پیامدهای منفی برای پکن داشت؟ آیا منافع چین در سازمان ملل و دیگر نهادهای بین المللی با انتشار این گزارش به خطر می افتاد؟

اگر پاسخ به این پرسش ها مثبت است چرا در گزارشی که دیشب منتشر شده هیچ اشاره ای به نقش چین نشده است؟

گروکشی و پرونده سازی پیش از گفتگو با ایران

در روزهای اخیر خبرهای متعددی درباره آغاز مجدد گفتگوهای ایران با کشورهای 1+5 در رسانه های جهان منتشر شده و با سخنان "کاترین اشتون" مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اکنون طرف های مذاکره منتشر مشخص شدن مکان آن هستند تا در ماه آینده گفتگوهای خود را آغاز کنند.

در این میان آمریکا تمایل زیادی دارد تا در این نشست مسائلی را مطرح کند که در سالهای اخیر همواره آنها را به عنوان دلایلی مطرح کرده که بر اساس آنها ایران باید برنامه هسته ای صلح آمیز خود را متوقف کند.

این در حالی است که آمریکا به شدت از اقدام ایران در آگاهی دادن به کشورهای دیگر در مورد نقض حقوق بشر در آمریکا عصبانی است و بدنبال طرح موضوعاتی بی اساس برای فشار بر ایران در آستانه نشست 1+5 با ایران است.

به گزارش مهر، گزارشی که روز گذشته در سازمان ملل منتشر شده می تواند جو موجود در رسانه های جهان را که اکنون بنا به دلایل متعدد علیه آمریکاست را تغییر داده و به نوعی آب را به نفع آمریکا گل آلود کند.

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گزارش : عبدالحمید بیاتی