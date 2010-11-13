رزمندگان رشادتهای بهداران را در دفاع مقدس فراموش نمی کند

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، آیت ‌الله غلامعلی صفایی بوشهری ظهر شنبه در همایش تجلیل از پیشکسوتان بهداری در دفاع مقدس اظهار داشت: کاری که بهداران در هشت سال دفاع مقدس در بهداری امر بهداشت و درمان را بر عهده داشتند بسیار سخت و طاقت فرسا بود و علاوه بر اینکه فرشتگان رزم به‌ شمار می رفتند، دلاورمردان و شیرزنان حراست و حفاظت و درمان نیز بودند.

وی با بیان اینکه تلاش این قشر هیچگاه از خاطره‌ ها محو نمی ‌شود، افزود: کسانی که در این فضای نورانی گام برداشته ‌اند و تلاش کرده ‌اند هم مجاهدان در راه خدا و هم احیا کنندگان مجاهدان و رزمندگان خدا محسوب می ‌شوند.

امام جمعه بوشهر با اشاره به اینکه نظام جمهوری اسلامی نظامی الهی است و دو نعمت سپاه و بسیج نیز هدیه الهی هستند، گفت: سپاه و بسیج بازوان پرتوان اسلام و رکن رکین ولایت فقیه و قلب تپنده نظام هستند و موفقیت نظام جمهوری اسلامی در همه عرصه‌ ها ثمره این دو نعمت آسمانی است.

صفایی بوشهری با اشاره به اینکه این همایش یک تجلیل است ولی در فضای خود آموزه‌ های بسیاری دارد، گفت: این همایشها ذره ‌ای تجلیل از این قشر در زمین است و خداوند فرشتگان در آسمان دعاگوی آنها هستند.